Ayça Tekindor kimdir? Ayça Tekindor kimin yeğeni, aldatılmasıyla ilgili ne dedi?

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"Hiçbir erkeğe güvenmeyin." Ayça Tekindor, 10 yıllık hayat arkadaşının kendisini aldattığını anlattığı sosyal medya paylaşımını bu sözlerle bitirdi ve 2004'te "Yıkılıyo" şarkısıyla tanınan şarkıcının açıklaması 21 Ekim 2026 akşamından itibaren haber sitelerinde yer aldı.

AYÇA TEKİNDOR NE DEDİ?

Ayça Tekindor, 10 yıllık hayat arkadaşının kendisini aldattığını ve başka bir kadının ondan hamile kaldığını söyledi. Olay mart ayında yaşanmış. İlişki de bu yüzden bitmiş.

Paylaşımın bir bölümü kedisiyle ilgiliydi: Tekindor, 10 yaşındaki kedileri ameliyat olacağı için aylar sonra eski sevgilisine ulaşmaya çalıştığını ama engellendiğini, ona sonunda dükkânı üzerinden ulaşabildiğinde de "Bir daha burayı arama!" cevabını aldığını yazdı.

AYÇA TEKİNDOR KİMDİR?

Ayça Tekindor, 2000'li yılların başında Zaga programındaki skeçlerle tanınan bir şarkıcı ve asıl çıkışını 2004'te, Yunan şarkıcı Elli Kokkinou'nun "Masai" adlı parçasının Türkçe versiyonu olan "Yıkılıyo" ile yaptı. Skeçlerde ve reklam filmlerinde geçen bazı sözler uzun süre onun adıyla anıldı. Bir dönem TRT Müzik'te "Deniz Yıldızı" programını da sundu.

AYÇA TEKİNDOR KİMİN YEĞENİ?

Ayça Tekindor, oyuncu Çetin Tekindor'un yeğeni; aynı soyadını taşıyan iki ismin akrabalığı, şarkıcının son paylaşımıyla ilgili haberlerde de hatırlatıldı.

AYÇA TEKİNDOR HANGİ ŞARKILARI SÖYLEDİ?

Ayça Tekindor'un ilk albümü "Yıkılıyo", 9 Ağustos 2004'te çıktı. 27 Temmuz 2005'te yayımlanan "Çekicek Kulaklarımı", ilk albümün şarkılarına aynı adlı yeni parçayı ve birkaç remiksi ekledi. Üçüncü çalışma "Ciddiyete Davet" ise 7 Şubat 2008'de geldi; Mete Özgencil'le hazırlanan albümün ilk şarkısı "Kanar mıyım"dı.

Ocak 2009'da iki şarkılık "Ayça" maxi single'ını, aynı yıl "Bilmece"yi çıkardı. Sonra 2010'da sözü ve müziği Gökhan Akar'a ait "Yerse" geldi. 2011'deki "Zor" pek duyulmadı, çünkü yapım şirketi StarEvi Music sözleşmeyi feshetti.

AYÇA TEKİNDOR NEDEN MÜZİĞE ARA VERDİ?

Ayça Tekindor, annesinin vefatı üzerine müziğe ara verdi. Oysa 2012'nin sonunda yeni bir albüm üzerinde çalıştığını, albümde düetler olduğunu açıklamış ve tanıtım için "Yıkılıyo"nun yeni bir versiyonunu paylaşmıştı.

AYÇA TEKİNDOR ZAFER ALGÖZ'LE NEDEN TARTIŞTI?

Ayça Tekindor, Ocak 2018'de "Arif V 216" filmini izledikten sonra sosyal medyada "Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film" diye yazdı. Filmin oyuncularından Zafer Algöz buna Twitter'dan sert çıktı. Parasını geri ödeyebilmek için Tekindor'dan IBAN numarasını istedi.