Haberler

Ayça Beğen intihar mı etti, neden? Son dakika! Kısmetse Olur eski yarışmacısı Ayça Ekin Beğen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kısmetse Olur’un eski yarışmacısı Ayça Beğen, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası gündemin merkezine oturdu. Peki, Ayça Beğen intihar mı etti, neden? Son dakika! Kısmetse Olur eski yarışmacısı Ayça Ekin Beğen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bir paylaşım, Kısmetse Olur’un eski yarışmacısı Ayça Beğen’in takipçilerini endişelendirdi. Beğen gerçekten intihar mı girişiminde bulundu, arkasındaki neden neydi? Ayça Ekin Beğen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tüm bilinmeyenler ve merak edilenler haberin devamında…

AYÇA BEĞEN İNTİHAR MI ETTİ?

Hayır, Ayça Beğen intihar etmedi. Sosyal medyada “Hakkınızı helal edin” paylaşımı yaparak intihar girişiminde bulundu, ancak olay sonrası yakınları tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine bildirildi ve hastaneye kaldırıldı.

AYÇA BEĞEN'İN SON DURUMU NEDİR?

Ayça Beğen, hastanede tedavi altında ve sağlık durumu iyiye gitmektedir. Bys Media Group tarafından yapılan açıklamada, gerekli tüm tıbbi müdahalelerin uzman ekipler tarafından sürdürüldüğü ve sürecin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

AYÇA BEĞEN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Ayça Beğen’in sosyal medya hesabından Bys Media Group aracılığıyla yapılan açıklamada, sağlık durumunun kontrol altında olduğu ve resmi açıklamalar dışında yayılan bilgilerin doğrulanmamış olduğu vurgulandı.

AYÇA BEĞEN KİMDİR?

Ayça Beğen, “Kısmetse Olur” programıyla tanınan bir televizyon yarışmacısı ve sosyal medya fenomenidir. Yarışmada enerjik ve hırslı kişiliği ile dikkat çekmiş, özellikle Emre Ubeyli ile yaşadığı yakınlaşma ile popülerliğini artırmıştır. Yarışmanın ardından sosyal medyada aktif olarak kariyerini sürdürmüştür.

AYÇA BEĞEN KAÇ YAŞINDA?

Ayça Beğen, 25 Temmuz 1988 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

AYÇA BEĞEN NERELİ?

Ayça Beğen, İstanbul doğumludur; ailesi ise aslen Elazığlıdır.

AYÇA BEĞEN'İN KARİYERİ

Ayça Beğen, 2016 yılında “Kısmetse Olur” programına katılarak adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmada evlilik konsepti çerçevesinde popülerlik kazandı. Programın bitmesinin ardından sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam etti ve 538 binden fazla takipçiye ulaştı. Enerjik ve dikkat çeken paylaşımlarıyla sosyal medyada önemli bir figür haline geldi. 2024 yılında Cenker Erarslan ile evlendi ve evlilik sonrası daha sakin bir yaşam sürdürmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

