Aybüke Pusat kimdir? Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un partneri olacak

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Çağatay Ulusoy'un Prime Video için çekilecek yeni dizisi "Eşref Tek"in kadın başrolü belli oldu. Magazin muhabiri Birsen Altuntaş'ın 3 Kasım 2026'da duyurduğu habere göre Aybüke Pusat, dizide Derin karakterini oynayacak. Yapımdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Pusat, geçen sezon NOW'da yayınlanan " Halef : Köklerin Çağrısı"nda Melek'i oynamış ve diziye sezon finalinde veda etmişti.

AYBÜKE PUSAT EŞREF TEK'TE HANGİ ROLDE OYNAYACAK?

Aybüke Pusat, "Eşref Tek"te aksiyon sahneleri ağırlıklı Derin karakterine hayat verecek. Derin'in Eşref'le nasıl bir bağı olduğu açıklanmadı.

8 bölüm olarak planlanan dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar. Diziyi Uluç Bayraktar yönetecek, senaryoyu Ethem Özışık yazıyor. Hikâye, Kanal D'de 19 Mart 2025'te başlayıp 10 Haziran 2026'da final yapan "Eşref Rüya"nın öncesini anlatacak: Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen genç Eşref'in çocukluk aşkı Rüya'nın peşine düşmesi ve Kadir'le tanışıp suç dünyasına girmesi. Görkem Sevindik'in oynadığı Kadir, eski diziden yeni projeye geçen tek karakter. Ekibin önümüzdeki günlerde sete çıkması planlanıyor; yayın tarihi açıklanmadı.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, Medcezir'den Teşkilat'a uzanan on yılı aşkın televizyon kariyeri olan bir oyuncu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi aldı, ardından Anadolu Üniversitesi'nde işletme okudu.

2014'te Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu ve aynı yıl Miss Earth Turkey unvanını aldı. Oyunculuğa da o yıl Star TV'deki Medcezir'le başladı.

AYBÜKE PUSAT KAÇ YAŞINDA?

Aybüke Pusat 31 yaşında. 25 Şubat 1995'te doğdu.

AYBÜKE PUSAT NERELİ?

Aybüke Pusat Ankaralı. Ankara'da doğdu, bale eğitimini de bu kentteki Ankara Devlet Konservatuvarı'nda aldı.

AYBÜKE PUSAT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aybüke Pusat'ın ilk dizileri Medcezir, Beş Kardeş ve O Hayat Benim oldu. Medcezir'de Elif Denizer'i, diğer ikisinde Zeynep'i oynadı. 2016'da Familya'da Su Beyoğlu'na hayat verdi, 2017-2018'de Star TV'nin Söz dizisinde Dr. Bahar Kutlu'yu canlandırdı.

2018'de atv'deki Şahin Tepesi'nde Verda Özden rolüyle başroldeydi. 2019'da FOX'ta yayınlanan Her Yerde Sen'de Selin Sever'i oynadı. Dijital platformlarda Netflix'in 50m2 (2021), BluTV'nin Alef: Mâl-i Hülya ve beIN CONNECT'in Hayaller ve Hayatlar dizilerinde yer aldı. TV8'deki Sıfırıncı Gün'ün (2022-2023) ardından 2023-2025 arasında TRT 1'in Teşkilat dizisinde Neslihan Erdemsoy'u oynadı. Sinemada ise 2019'da Nihat Durak'ın yönettiği Kapı filminde Nardin Sezgin rolündeydi.

AYBÜKE PUSAT HANGİ FİLMİN YAPIMCISI?

Aybüke Pusat, Erkan Tunç'un yazıp yönettiği "En Mutlu Günümde" filminin yapımcısı. Pusat'ın ilk yapımcılık deneyimi olan filmde Nesrin karakterini de o oynuyor, Halil Babür ise Ercan'ı canlandırıyor.

Film, bir cemaatin etkisiyle evlendirilen Ercan ile Nesrin'in birbirlerini tanıdıkça hayatlarını saran yalanlarla yüzleşmesini anlatıyor. İstanbul'da çekilen filmin çekimleri Ağustos 2026'da tamamlandı; vizyon tarihi henüz belli değil.