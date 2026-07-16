Aybüke Albere kimdir, kaç yaşında, nereli? Aybüke Albere neden gözaltına alındı?

İstanbul'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen ve kamuoyunda tanınan isimleri kapsayan yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen kişiler arasında şarkıcı Aybüke Albere'nin de yer aldığı bildirildi. Gelişmenin ardından sanatçının yaşamı, müzik kariyeri ve soruşturmaya ilişkin resmi bilgiler merak konusu oldu. Peki, Aybüke Albere kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden gözaltına alındı? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler...

AYBÜKE ALBERE KİMDİR?

Aybüke Albere, Türk pop müziğinde kendi şarkılarını seslendiren ve aynı zamanda söz yazarlığı yapan isimlerden biridir. Müziğe ilgisi henüz 14 yaşındayken başlayan Albere, lise yıllarında arkadaşlarıyla kurduğu müzik grubuyla sahne deneyimi kazandı. Bu süreç, profesyonel müzik kariyerinin temelini oluşturdu.

Eğitim hayatını da sanatla iç içe sürdüren Aybüke Albere, İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından müzik kariyerini profesyonel olarak sürdürmek amacıyla İstanbul'a taşındı.

İstanbul'da kariyerine devam eden sanatçı, bir dönem şarkıcı Murat Boz'un vokalistliğini yaptı. Bunun yanı sıra çeşitli sahnelerde canlı performanslar sergileyerek müzik çalışmalarını sürdürdü.

2014 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışması, Aybüke Albere'nin kariyerinde önemli dönüm noktalarından biri olarak öne çıktı. Yarışmada Ajda Pekkan'ın "Yaz Yaz Yaz" adlı eserini seslendirmesine rağmen jüri üyelerinden hiçbirinin dönmemesi dikkat çekti. Buna karşın Albere, bu deneyimin kariyerine önemli katkı sağladığını çeşitli açıklamalarında dile getirdi.

Profesyonel müzik kariyerinde ilk single çalışması olan "Ne Diyorsan" isimli parçayı Bon Prodüksiyon etiketiyle yayımlayan sanatçı, daha sonra "Öpücem", "Korkmam Ben" ve "Yak" adlı şarkılarıyla dinleyicilerin karşısına çıktı. Özellikle sözleri Edis ile Serhat Şensesli tarafından yazılan "Yak", sanatçının en fazla konuşulan çalışmalarından biri oldu.

AYBÜKE ALBERE KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aybüke Albere, 25 Nisan 1990 tarihinde İzmir'de doğdu. Çocukluk yıllarını İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçiren sanatçı, müzik alanındaki kariyer hedefleri doğrultusunda ilerleyen yıllarda İstanbul'a yerleşti.

1990 doğumlu olan Aybüke Albere, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Eğitim ve sahne deneyimini profesyonel müzik üretimiyle birleştiren sanatçı, yayınladığı single çalışmalarıyla pop müzik alanındaki kariyerini sürdürmektedir.

AYBÜKE ALBERE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Aybüke Albere'nin adı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli arasında yer aldı.

Başsavcılık tarafından yapılan duyuruda, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden yasaklı maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada; kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci kimlikleriyle tanınan bazı kişilere ilişkin inceleme yürütüldüğü belirtildi.

Resmi açıklamada, soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanımı, kullanımın kolaylaştırılması ya da bunun için mekan sağlanmasına yönelik makul şüphe oluşturduğu değerlendirilen delillere ulaşıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Aybüke Albere hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Dosyaya ilişkin süreç, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam etmektedir. Bu aşamada resmi makamlar tarafından kamuoyuna açıklanan bilgiler bunlarla sınırlıdır.