Ay tutulması mı var, hangi burçları etkiliyor? Ay tutulması ne zaman, etkileri neler?

Gökyüzünde yaşanacak Ay tutulması, hem astronomi hem de astroloji takipçilerinin dikkatini çekiyor. 28 Ağustos 2026'da gerçekleşecek parçalı Ay tutulmasının Balık burcunda meydana gelmesi beklenirken, tutulmanın özellikle hangi burçlar üzerinde daha fazla hissedileceği araştırılıyor. Duygusal değişimler, ilişkiler ve hayatın farklı alanlarında yaşanabilecek gelişimler astroloji gündeminde öne çıkarken, "Ay tutulmasının etkileri neler?" sorusuna yanıt aranıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

AY TUTULMASI MI VAR?

2026 yılında gökyüzü olayları arasında yer alan ay tutulmaları, astroloji ve astronomi meraklılarının yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ve Ay'ın Dünya'nın gölgesinde kalmasıyla meydana geliyor. Tutulmanın görülebileceği bölgeler ve saatleri ise tutulmanın tarihine göre değişiyor.

AY TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLİYOR?

Astrolojik yorumlara göre ay tutulmasının etkileri, tutulmanın gerçekleştiği burca ve dereceye göre farklılık gösterebiliyor. Tutulmanın gerçekleştiği burçla birlikte karşıt burç ve bu burçların haritalarında güçlü yerleşimleri bulunan kişiler daha fazla etkilenebileceği şeklinde yorumlar yapılıyor. Astrolojik etkiler bilimsel olarak kanıtlanmış değildir.

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay tutulmasının tarihi, yıl içerisinde gerçekleşen tutulmaya göre değişiyor. 2026 yılında iki ay tutulması meydana geliyor. İlki 3 Mart 2026, ikincisi ise 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşiyor. 28 Ağustos 2026'daki ay tutulması, özellikle gökyüzü olaylarını takip edenlerin gündeminde yer alıyor.

AY TUTULMASININ ETKİLERİ NELER?

Astronomik açıdan ay tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesinden geçmesiyle oluşan doğal bir gökyüzü olayıdır. Astrolojide ise ay tutulmaları genellikle duygusal yoğunluk, tamamlanma, bitişler ve yeni kararlar gibi temalarla ilişkilendiriliyor. Ancak bu yorumların bilimsel bir dayanağı bulunmuyor.