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Avustralya Türkiye maçı hangi kanalda?

Avustralya Türkiye maçı hangi kanalda?
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“Avustralya Türkiye maçı hangi kanalda?” sorusu, futbolseverlerin karşılaşma öncesinde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. A Milli Takım’ın hazırlık ve resmi maçları büyük ilgi görürken, taraftarlar mücadeleyi canlı izleyebilecekleri yayın kanalını merak ediyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gözler yayın bilgilerine çevrildi. “Avustralya Türkiye maçı hangi kanalda?” sorusu sosyal medyada sıkça aratılırken, futbolseverler maçı canlı takip edebilmek için yayıncı kuruluş hakkında bilgi arıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı karşılaşması, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

AVUSTRALYA VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Australia vs Turkey football match futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Maçın Türkiye’de yayıncı kuruluşu olarak TRT 1 ekranları öne çıkıyor ve mücadele canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma, TRT 1 üzerinden Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan takip edilebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de şifresiz yayın yapılacak.

AVUSTRALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Australia vs Turkey football match, 14 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Futbolseverler karşılaşmanın tarihini şimdiden takvimlerine eklemeye başladı.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Büyük heyecana sahne olacak mücadele saat 07:00’de başlayacak. Erken saatlerde oynanacak karşılaşma, özellikle Türkiye’deki taraftarlar için sabah saatlerinde takip edilecek önemli maçlar arasında yer alıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Avustralya arasındaki FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması, Kanada’nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadium’da oynanacak. Dev mücadele, modern stadyum atmosferinde futbolseverlerle buluşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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