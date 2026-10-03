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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen piyasa dolandırıcılığı, usulsüz pay satışı ve borsa fonlarına ilişkin soruşturma kapsamında, soruşturma dosyasına yansıyan finansal hareketlere ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği süreçte, dosyada yer alan bazı şirket bağlantıları ve operasyon öncesindeki hisse satışlarına ilişkin rakamlar da kamuoyuna yansıdı. Peki, Avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit kimdir? Gökhan Koçyiğit kimdir? Detaylar...

AVUKAT YASEMİN YAVUZ KOÇYİĞİT KİMDİR?

Yasemin Yavuz Koçyiğit, soruşturma dosyasına ilişkin yayımlanan haberlerde İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak yer alıyor. Haberlerde Koçyiğit'in, eşi Gökhan Koçyiğit ile birlikte Beyoğlu merkezli Förde Law Office bünyesinde avukatlık yaptığı bilgisi aktarılıyor.

Soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan bilgiler ise ağırlıklı olarak Koçyiğit'in borsa hesaplarındaki işlemlerine ilişkin. Buna göre, son bir yıllık dönem içerisinde çiftin Katılımevim payları dışında başka bir hisse senedinde işlem yapmadığı soruşturma birimlerinin tespitleri arasında gösteriliyor.

Dosyaya yansıyan hesap hareketlerinde Yasemin Yavuz Koçyiğit'in Katılımevim paylarına 456 milyon TL yatırdığı, satış sürecinin ardından ise 930 milyon TL tahsil ettiği aktarıldı. Bu iki tutar arasındaki fark, soruşturma dosyasına ilişkin haberlerde 474 milyon TL net nakit kazanç olarak verildi.

Buradaki rakamlar, soruşturma dosyasına ilişkin haberlerde aktarılan hesap dökümlerindeki tutarlardır.

GÖKHAN KOÇYİĞİT KİMDİR?

Gökhan Koçyiğit, soruşturma kapsamında adı geçen ve Yasemin Yavuz Koçyiğit'in eşi olarak haberlerde yer alan isimdir. Kamuoyuna yansıyan soruşturma bilgilerinde, çiftin borsa işlemleri birlikte ele alınıyor.

Soruşturma dosyasına ilişkin aktarılan hesap dökümlerine göre Gökhan Koçyiğit'in Katılımevim paylarına yaptığı yatırımın 1 milyar 864 milyon TL olduğu belirtildi. Satış işlemlerinin ardından hesabına 3 milyar 924 milyon TL tahsilat gerçekleştiği ve iki tutar arasındaki farkın 2 milyar 60 milyon TL olduğu aktarıldı.

Yasemin Yavuz Koçyiğit'in 456 milyon TL tutarındaki yatırımıyla birlikte değerlendirildiğinde, çiftin söz konusu hisseye yaptığı toplam ana para yatırımının 2 milyar 320 milyon TL olduğu görülüyor.

YASEMİN YAVUZ KOÇYİĞİT EŞİ GÖKHAN KOÇYİĞİT NEDEN GÜNDEMDE?

Yasemin Yavuz Koçyiğit ile Gökhan Koçyiğit, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa ve fon soruşturmasına ilişkin dosyaya yansıyan yüksek tutarlı hisse işlemleri nedeniyle gündeme geldi. Haberlerde, çiftin operasyon ve adli incelemeler başlamadan hemen önce ellerindeki Katılımevim paylarının tamamını sattığı aktarıldı.

Soruşturma dosyasına ilişkin yayımlanan bilgilere göre çiftin söz konusu paylardaki toplam ana para tutarı 2 milyar 320 milyon TL oldu. Payların tamamının satışından elde edilen toplam tutar ise 4 milyar 854 milyon TL olarak kayıtlara yansıdı. Ana para ile satış tutarı arasındaki fark 2 milyar 534 milyon TL net nakit kazanç şeklinde hesaplandı.

Çiftin bireysel hesapları ayrı ayrı incelendiğinde ortaya çıkan rakamlar şöyle:

Gökhan Koçyiğit: 1 milyar 864 milyon TL yatırım, 3 milyar 924 milyon TL tahsilat ve 2 milyar 60 milyon TL net kazanç.

Yasemin Yavuz Koçyiğit: 456 milyon TL yatırım, 930 milyon TL tahsilat ve 474 milyon TL net kazanç.

Çiftin toplamı: 2 milyar 320 milyon TL ana para, 4 milyar 854 milyon TL satış/tahsilat ve 2 milyar 534 milyon TL net nakit kazanç.

Bu rakamlar, soruşturma dosyasına ilişkin basında yer alan hesap dökümlerinden aktarılan verilerdir. Soruşturmanın konusu olan işlemlerin hukuki niteliğine ilişkin nihai değerlendirme ise adli sürecin sonucuna bağlıdır.