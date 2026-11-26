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Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yapımlarından Avengers: Doomsday, vizyon tarihi ve oyuncu kadrosuyla gündemdeki yerini koruyor. Robert Downey Jr., Chris Evans ve Chris Hemsworth gibi isimleri bir araya getiren filmin ne zaman sinemalarda gösterime gireceği, hikâyesinin neyi konu aldığı ve kadrosunda hangi oyuncuların yer aldığı araştırılıyor.

AVENGERS: DOOMSDAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Marvel Studios imzalı Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girecek. Disney'in Türkiye'deki resmi film sayfasında da yapımın vizyon tarihi 18 Aralık 2026 olarak duyuruldu. Film, ilk etapta yalnızca sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

AVENGERS: DOOMSDAY KONUSU NE?

Avengers: Doomsday, üç farklı evrenden gelen kahramanların karşı karşıya geleceği büyük bir tehdidi konu alıyor. Marvel'ın resmi açıklamasına göre farklı evrenlerden gelen sevilen kahramanlar, daha önce karşılaşmadıkları ölçekte varoluşsal bir tehlikeyle mücadele etmek zorunda kalacak.

Filmin hikâyesinin merkezinde ise Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Victor von Doom, yani Doctor Doom karakteri bulunuyor. Yapımda farklı evrenlerden gelen kahramanların bu tehdide karşı nasıl bir araya geleceği anlatılacak.

AVENGERS: DOOMSDAY OYUNCULARI KİMLER?

Marvel'ın resmi olarak açıkladığı oyuncu kadrosunda sinema ve süper kahraman filmlerinden tanınan çok sayıda isim bulunuyor. Avengers: Doomsday filminin oyuncuları şöyle:

- Robert Downey Jr.

- Chris Evans

- Chris Hemsworth

- Pedro Pascal

- Paul Rudd

- Anthony Mackie

- Florence Pugh

- Vanessa Kirby

- Ebon Moss-Bachrach

- Wyatt Russell

- Channing Tatum

- Simu Liu

- Ian McKellen

- Tom Hiddleston

- James Marsden

- Patrick Stewart

- Joseph Quinn

- Sebastian Stan

- David Harbour

- Letitia Wright

- Lewis Pullman

- Kelsey Grammer

- Kathryn Newton

- Danny Ramirez

- Winston Duke

- Alan Cumming

- Hannah John-Kamen

- Rebecca Romijn

- Mabel Cadena

- Tenoch Huerta Mejía

Oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr. Victor von Doom / Doctor Doom karakterine hayat verirken Chris Hemsworth Thor, Chris Evans ise Steve Rogers rolüyle yer alıyor. Pedro Pascal Reed Richards, Vanessa Kirby Sue Storm, Joseph Quinn Johnny Storm ve Ebon Moss-Bachrach Ben Grimm karakterlerini canlandırıyor.

AVENGERS: DOOMSDAY YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Anthony Russo ve Joe Russo kardeşler oturuyor. Senaryoyu Stephen McFeely kaleme alırken yapımcılığını Kevin Feige, Louis D'Esposito ve Jonathan Schwartz üstleniyor.