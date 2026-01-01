Avcılar, Esenler, Eyüpsultan okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Son Dakika yarın okullar tatil mi?

Yeni yılın ardından İstanbul'da eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle Avcılar, Esenler ve Eyüpsultan ilçelerinde okulların durumu sıkça araştırılıyor.

AVCILAR OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü için Avcılar ilçesini kapsayan herhangi bir tatil kararı duyurulmadı. Kent genelinde olduğu gibi Avcılar'da da eğitim faaliyetlerinin normal takvim doğrultusunda sürmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre bölgede parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak, sıcaklıklar gündüz saatlerinde 8-9 derece seviyelerine kadar yükselecek, yalnızca sabah erken saatlerde hafif buzlanma ihtimali bulunuyor.

ESENLER OKULLAR TATİL Mİ?

Esenler ilçesinde de 2 Ocak Cuma günü için eğitime ara verilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmış değil. İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ya da ulaşımı aksatacak bir hava olayı öngörülmediği için okulların açık olması planlanıyor.

EYÜP OKULLAR TATİL Mİ?

Eyüpsultan'da eğitim durumu İstanbul'un diğer ilçeleriyle aynı çizgide ilerliyor. Valilikten ilçeye özel ya da il genelini kapsayan bir tatil duyurusu yapılmadı. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde 1 dereceye kadar düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde yol ve kaldırımlarda kayganlık ihtimali bulunurken, gün içerisinde hava koşullarının daha ılıman olması bekleniyor.

KAR TATİLİ OLAN İLÇELER!

İstanbul'da 2 Ocak 2026 tarihi için kar tatili ilan edilen herhangi bir ilçe bulunmuyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime ara verilen iller arasında Gümüşhane, Kahramanmaraş, Şırnak, Elazığ ve Hakkari yer alıyor. İstanbul'da ise 1 Ocak'ta görülen karla karışık yağmurun ardından hava şartlarının toparlandığı ve eğitim öğretimin devam edeceği bildiriliyor.