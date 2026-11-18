Cedric Nicolas-Troyan'ın yönettiği Avcı: Kış Savaşı filminin çekimleri 6 Nisan 2015'te başladı ve 2015 yazı boyunca İngiltere'de sürdü. Film; Surrey'deki Waverley Abbey, Windsor Great Park, Wells Katedrali, Wells Piskoposluk Sarayı ve Dean Ormanı'ndaki Puzzlewood'da çekildi. Universal Pictures dağıtımındaki yapım, 22 Nisan 2016'da ABD'de vizyona girdi. Avcı: Kış Savaşı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne ve Pamuk Prenses ve Avcı'nın devamı mı soruları film her yayınlandığında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Avcı: Kış Savaşı filminin çekim yerleri, oyuncu kadrosu, konusu ve tüm detayları.

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Avcı: Kış Savaşı filminin tamamı İngiltere'de çekildi. Filmin çekim yerleri şöyle:

Waverley Abbey, Surrey: Çekimlerin ilk durağı olan tarihi manastır kalıntılarında Nisan 2015'te çekim yapıldı.

Windsor Great Park: Mayıs ve Temmuz 2015 arasında filmin önemli orman sahneleri burada çekildi. Parkın South Forest bölgesi, Johnson's Pond gölü ve Snow Hill yakınlarındaki geyik parkı set olarak kullanıldı.

Wells Katedrali ve Wells Piskoposluk Sarayı: Somerset'teki tarihi yapılar, filmin saray ve krallık sahnelerinde kullanıldı.

Puzzlewood, Dean Ormanı: Yosunlu kayaları ve masalsı ağaçlarıyla bilinen orman, Temmuz 2015'te filmin büyülü orman sahneleri için kullanıldı.

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Avcı: Kış Savaşı filminin çekimleri 6 Nisan 2015'te başladı. Çekimler 2015 yazı boyunca sürdü. Windsor Great Park'taki çekimler Mayıs ile Temmuz 2015 arasında, Puzzlewood'daki çekimler ise Temmuz 2015'te yapıldı.

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Filmin dünya prömiyeri 29 Mart 2016'da Almanya'nın Hamburg kentinde yapıldı. Film, 22 Nisan 2016'da ABD'de vizyona girdi. Yapım, aynı yıl Türkiye'de de sinemaseverlerle buluştu.

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Avcı: Kış Savaşı filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Chris Hemsworth : Eric (Avcı)

Charlize Theron : Kraliçe Ravenna

Emily Blunt : Freya (Buz Kraliçesi)

Jessica Chastain : Sara

Nick Frost: Nion

Sam Claflin: Kral William

Rob Brydon: Gryff

Alexandra Roach: Doreena

Sheridan Smith: Bromwyn

Colin Morgan: Andrew

Sope Dirisu: Tull

Sophie Cookson: Pippa

Conrad Khan: Genç Eric

Niamh Walter: Genç Sara

Filmin anlatıcı sesi ise Liam Neeson'a ait. Kristen Stewart, Pamuk Prenses rolüyle yalnızca arşiv görüntülerinde yer alıyor.

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Kraliçe Ravenna'nın kız kardeşi Freya'nın hikayesiyle başlıyor. Bir soyluya âşık olan Freya, ondan bir kız çocuğu dünyaya getiriyor. Bebeğinin sevgilisi tarafından öldürüldüğünü öğrenen Freya, acısıyla birlikte buz güçlerini keşfediyor. Sevgilisini öldüren Freya krallığı terk ediyor ve kuzeyde kendi buz krallığını kuruyor.

Buz Kraliçesi Freya, köylerden çocukları kaçırıp onları acımasız avcılar olarak yetiştiriyor. Krallığında sevginin yasak olduğunu ilan ediyor. Ancak en iyi avcılarından Eric ile Sara birbirine âşık oluyor ve gizlice evleniyor. Bunu öğrenen Freya, ikisinin arasına bir buz duvarı örüyor. Eric, Sara'nın gözünün önünde öldürüldüğünü sanıyor ve krallıktan sürgün ediliyor.

Yedi yıl sonra, Ravenna'nın ölümünün ardından sihirli ayna kayboluyor. Kral William, aynayı bulma görevini Eric'e veriyor. Cüceler Nion ve Gryff'le yola çıkan Eric, yolculuk sırasında öldüğünü sandığı Sara'nın hayatta olduğunu öğreniyor. Aynanın peşindeki ekip, kısa süre sonra Freya'nın ve aynanın içinde yaşayan Ravenna'nın kurduğu tuzakla karşı karşıya kalıyor. Eric ile Sara, iki kız kardeşin karanlık gücüne karşı birlikte mücadele etmek zorunda kalıyor.

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmeni Cedric Nicolas-Troyan. Yapım, Nicolas-Troyan'ın ilk yönetmenlik deneyimi oldu. Yönetmen, daha önce Pamuk Prenses ve Avcı filminde görsel efekt süpervizörü olarak çalışmıştı.

AVCI: KIŞ SAVAŞI PAMUK PRENSES VE AVCI'NIN DEVAMI MI?

Avcı: Kış Savaşı, 2012 yapımı Pamuk Prenses ve Avcı filminin hem öncesini hem de sonrasını anlatıyor. Filmin ilk bölümü ilk filmden önceki olayları konu alıyor. İkinci bölümü ise Ravenna'nın ölümünden sonra yaşananları anlatıyor. Chris Hemsworth, Charlize Theron, Sam Claflin ve Nick Frost, ilk filmdeki rollerini yeniden üstlendi.

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİNİN BÜTÇESİ VE GİŞESİ

Avcı: Kış Savaşı filminin yapım bütçesi yaklaşık 115 milyon dolar. Film, dünya genelinde yaklaşık 164,6 milyon dolar hasılat elde etti. Bu hasılatın 48 milyon doları Kuzey Amerika'dan, 116,6 milyon doları ise diğer ülkelerden geldi. Film, gişede beklentilerin altında kaldı.