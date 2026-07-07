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Aubameyang Çorum FK'ya geldi mi, Aubameyang Çorum FK'yla anlaştı mı?

Aubameyang Çorum FK'ya geldi mi, Aubameyang Çorum FK'yla anlaştı mı?
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"Aubameyang Çorum FK'ya geldi mi, Aubameyang Çorum FK'yla anlaştı mı?" sorusu, sosyal medyada yayılan transfer iddialarının ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Gabonlu yıldız golcü Pierre-Emerick Aubameyang'ın Çorum FK ile anlaşıp anlaşmadığı ve transfer söylentilerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı merak ediliyor.

Transfer döneminde gündeme gelen sürpriz iddialardan biri de Pierre-Emerick Aubameyang'ın Çorum FK'ya transfer olacağı yönündeki paylaşımlar oldu. Bunun üzerine futbolseverler, "Aubameyang Çorum FK'ya geldi mi, Aubameyang Çorum FK'yla anlaştı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki tecrübeli golcünün Çorum FK ile resmi bir anlaşması bulunuyor mu, transfer iddialarında son durum ne? İşte merak edilen detaylar.

AUBAMEYANG ÇORUM FK İLE ANLAŞTI MI?

İddialara göre Çorum FK, Marsilya forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang ile yapılan görüşmelerde kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Tarafların büyük ölçüde el sıkıştığı ve transfer sürecinin son aşamaya geldiği öne sürüldü.

AUBAMEYANG İSTANBUL'A GELDİ Mİ?

Transfer haberlerine göre 37 yaşındaki Gabonlu golcü, resmi işlemleri tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Çorum FK ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Transfer sürecinde sıradaki aşamanın sağlık kontrolleri olduğu belirtiliyor. Kontrollerin sorunsuz tamamlanmasının ardından Aubameyang'ın kendisini Çorum FK'ya bağlayan sözleşmeye imza atacağı ifade ediliyor. Kulüpten ise transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AUBAMEYANG'IN KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Avrupa futbolunun önemli golcülerinden biri olarak gösterilen Pierre-Emerick Aubameyang, kariyerinde Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea ve Marsilya gibi önemli kulüplerin formasını giydi. Gol yollarındaki etkili performansıyla tanınan yıldız futbolcu, transferin gerçekleşmesi halinde kariyerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Aubameyang, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıktı. Gabonlu golcü bu süreçte 14 gol atarken, 10 da asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Tecrübeli oyuncunun performansı, Avrupa kulüplerinin yanı sıra Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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