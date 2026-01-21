Haberler

ATM hangi takım, ATM açılımı ne (Galatasaray Atletico Madrid)?

ATM hangi takım, ATM açılımı ne (Galatasaray Atletico Madrid)?
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray, Avrupa arenasında kritik bir sınav vermeye hazırlanıyor. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu dev randevu öncesinde, en çok merak edilen konuların başında maçın yayın saati ve hangi platformdan izlenebileceği geliyor. Peki, ATM hangi takım, ATM açılımı ne (Galatasaray Atletico Madrid)?

Sarı-kırmızılı temsilcimizin rakibi olan İspanyol ekibi, spor dünyasında ve dijital platformlarda genellikle "Atm" kısaltmasıyla anılıyor. Peki, bu ATM hangi takım ve bu harfler neyin açılımı?

ATM HANGİ TAKIM?

ATM, İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid'in uluslararası kısaltmasıdır. "Club Atlético de Madrid" olan resmi adının baş harflerinden oluşan bu kısaltma UEFA duyurularında sıkça karşımıza çıkıyor.

İSPANYA'NIN BAŞKENT TEMSİLCİSİ

Atletico Madrid, İspanya'nın başkenti Madrid'de kurulmuştur. Şehrin en büyük iki kulübünden biri olan "Atleti", Real Madrid ile olan ezeli rekabetiyle (Madrid Derbisi) tanınır.

ATM hangi takım, ATM açılımı ne (Galatasaray Atletico Madrid)?

LİG VE ŞEHİR BİLGİLERİ

Ülke: İspanya

Şehir: Madrid

Lig: İspanya'nın en üst düzey futbol ligi olan La Liga'da mücadele eder.

Stadyum: Maçlarını Madrid'de bulunan 68.000 kapasiteli modern Estadio Metropolitano'da oynar.

KISA TARİHÇE VE BAŞARILAR

1903 yılında kurulan kulüp, İspanya'nın en başarılı üçüncü takımı olarak kabul edilir. Tarihi boyunca birçok kez La Liga şampiyonluğu, İspanya Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmüştür. Bugün dünyaca ünlü teknik direktör Diego Simeone tarafından yönetilen takım, sert ve disiplinli savunma futboluyla özdeşleşmiştir.

