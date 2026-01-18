İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği olay, şehrin gündeminde derin bir üzüntü yarattı. Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatan bu trajik olay, gençler arasında başlayan "yan baktın" tartışmasının ölümcül bir kavgaya dönüşmesiyle yaşandı. Peki, Atlas Çağlayan kimdir, kaç yaşındaydı? Atlas Çağlayan olayı nedir, neden öldü, kim öldürdü? Detaylar...

ATLAS ÇAĞLAYAN KİMDİR?

İstanbul'un Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta yaşanan trajik olayın kurbanı 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, genç yaşında hayatını kaybeden bir çocuk olarak gündeme geldi. Olay, şehirde Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatan üzücü bir çocuk cinayeti olarak yankı uyandırdı. Atlas Çağlayan'ın kim olduğu, ailesi ve yaşamı hakkında kamuoyuna sınırlı bilgi ulaşsa da, ailesi tarafından sevgiyle anıldığı biliniyor.

ATLAS ÇAĞLAYAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Atlas Çağlayan, olay günü 17 yaşındaydı. Henüz reşit olmayan bu genç, sosyal çevresinde arkadaşlarıyla vakit geçiriyordu. Maalesef bu yaşta hayatını kaybederek hem ailesini hem de çevresini yasa boğdu.

ATLAS ÇAĞLAYAN OLAYI NEDİR?

Atlas Çağlayan olayı, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana geldi. Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta, daha önce birbirini tanımayan iki grup arasında "yan baktın" iddiasıyla başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda, E.Ç. (15), yanında bulundurduğu sustalı bıçak ile Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çağlayan, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri hızla müdahale ederek şüpheliyi ve olayda yer alan arkadaşlarını gözaltına aldı.

ATLAS ÇAĞLAYAN NEDEN ÖLDÜ?

Atlas Çağlayan'ın ölümüne neden olan olay, kısa süreli bir tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiydi. Olayın ardından E.Ç.'nin savcılık ifadesinde aktardığına göre, Çağlayan'ın kendisine "ne bakıyorsun" diyerek küfretmesi üzerine bıçakla saldırdığı belirtildi. Bu saldırı, genç Çağlayan'ın göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine yol açtı.

Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, oğlunun bu şekilde yaşamını yitirmesinden dolayı adalet talebinde bulunarak, başka çocukların benzer trajediler yaşamaması için yetkililere çağrıda bulundu.

ATLAS ÇAĞLAYAN KİM ÖLDÜRDÜ?

Olayın faili olarak E.Ç. (15) gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan incelemelerde, E.Ç. ile Atlas Çağlayan arasındaki tartışmanın "yan baktın" iddiasından kaynaklandığı belirlendi.

E.Ç., savcılık ifadesinde olay günü kafeden çıkarken Atlas Çağlayan tarafından hakarete uğradığını ve üzerine geldiğini belirterek bıçakla karşılık verdiğini itiraf etti. Cinayette kullanılan bıçak da polis tarafından ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen E.Ç., tutuklanarak Karatepe Çocuk Cezaevine gönderildi. Böylece olayın faili resmi olarak tutuklanmış oldu.

OLAYIN SOSYAL ETKİLERİ VE AİLELERİN TEPKİSİ

Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, yaşanan trajedi sonrası şunları dile getirdi: "Ben yavruma adalet istiyorum. Başka Atlaslar ölmesin, başka anneler yanmasın. Bu caniler için müebbet hapis istiyorum."

Ayrıca, Minguzzi ailesi de yaşanan benzer trajediler nedeniyle destek mesajı göndererek Gülhan Ünlü'yü arayıp başsağlığı dileğinde bulundu. Bu dayanışma, çocuk cinayetlerinin toplumda yarattığı derin üzüntüyü ve ailelerin yaşadığı travmayı bir kez daha gözler önüne serdi.