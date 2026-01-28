Atilla Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Uyuşturucu partilerinin barmeni Atilla Aydın ifadesinde ne dedi, kimlerin isimlerini verdi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Firari Kasım Garipoğlu'nun doğum günü için düzenlenen ve 48 saat süren uyuşturucu partilerinin barmeni olan Atilla Aydın, cezaevinden kendi talebiyle savcılığa ifade verdi. Peki, Uyuşturucu partilerinin barmeni Atilla Aydın ifadesinde ne dedi, kimlerin isimlerini verdi? Atilla Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ATİLLA AYDIN KİMDİR?

Uyuşturucu partilerinin barmeni olarak gündeme gelen Atilla Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında önemli bir isim olarak öne çıktı. Firari Kasım Garipoğlu'nun doğum günü için verilen ve 48 saat süren partilerde barmenlik yapan Aydın, cezaevinden kendi talebiyle savcılığa ifade verdi.

Atilla Aydın, Kasım Garipoğlu'nun evlerinde düzenlenen partilerde barmen olarak görev yaptığını kabul ederken, aynı zamanda uyuşturucu kullandığını da itiraf etti. İfade sırasında, partilere katılan çok sayıda ünlü ve iş insanının isimlerini verdi. Aydın'ın beyanları, soruşturmanın derinleşmesine ve yeni operasyonlara zemin hazırlıyor.

ATİLLA AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Elimizdeki bilgilerde Atilla Aydın'ın yaşıyla ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak mesleğinin barmenlik olduğu ve yaklaşık 2 yıllık süreçte Kasım Garipoğlu'nun partilerinde görev yaptığı bilinmektedir.

ATİLLA AYDIN NERELİ?

Verilen bilgilerde Atilla Aydın'ın memleketi veya nereli olduğu konusunda herhangi bir detay yer almamaktadır.

UYUŞTURUCU PARTİLERİNİN BARMENİ ATİLLA AYDIN İFADESİNDE NE DEDİ?

Atilla Aydın, savcılığa verdiği ifadede çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendi talebiyle cezaevinden savcılığa çağrılan Aydın, partilerde yaşanan uyuşturucu kullanımına dair önemli detaylar paylaştı:

"Mesleğim barmenliktir. Evinde, otelinde parti ve organizasyon düzenleyen yerlere giderek geçimimi sağlarım. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum. Bu maddeyi Kasım Garipoğlu'nun evinde parti düzenlenirken kullandım."

"Uyuşturucuyu bu partilerde ayakta kalabilmek için kullandım. Bundan dolayı derin pişmanlık içerisindeyim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."

Partilerde telefonların kilitli dolaplara konulduğunu, kurallara uymayan çalışanların bir daha etkinliğe çağrılmadığını söyledi: "Parti başladığında telefonlarımızı kilitli dolaba koyardık. Kurallara uymayan çalışanlar bir daha etkinliğe çağrılmazdı."

Partilerdeki ortamı da şöyle anlattı: "Yerlerde rulo paralar vardı. Odalarda uyuşturucu kullanan kişiler olurdu. Tuvaletlerde musluk kenarlarında kokain kalıntıları bulunurdu. Evin her yerinde uyuşturucu kullanan kişiler görürdük."

Eğlence organizasyonlarının yaklaşık 48 saat sürdüğünü, Kasım Garipoğlu'nun 26 Ekim 2025 doğum günü partisinin ise daha uzun sürdüğünü belirtti.

ATİLLA AYDIN İFADESİNDE KİMLERİN İSİMLERİNİ VERDİ

Atilla Aydın ifadesinde toplam 20 ünlü ve iş insanının partilere katıldığını iddia etti. İşte Aydın'ın beyan ettiği isimler:

Merve Taşkın

Burak Ateş

Şevval Şahin

Buse İskenderoğlu

Lerna Elmas

Şeyma Subaşı

Eliz Sakuçoğlu

Özge Ertöz

İrem Aksaç

Mehmet Can Çelik

Mert Ayaydın

Murat Han Günal

Cengiz Can Atasoy

Yusuf Tekin

Süreyya Arioba

Asil Mert Çadırcı

Burak Altındağ

Ege Mutaf

Sandıra Alazoğlu

Suranaz Şahin

Aydın, partilere katılan bu kişilerin aynı zamanda uyuşturucu ve grup cinsel ilişki partilerine katıldığını da ifade etti.

PARTİLERİN DETAYLARI

48 Saat Süren Organizasyonlar: Eğlenceler yaklaşık 48 saat sürüyor, özel doğum günü partileri ise daha uzun olabiliyor.

Uyuşturucu Kullanımı: Odalarda ve tuvaletlerde kokain kalıntıları bulunuyordu, yerlerde rulo paralar vardı.

Gizlilik Önlemleri: Telefonlar kilitli dolaplara konuluyordu; kurallara uymayanlar bir daha etkinliğe çağrılmıyordu.

Parti Temizliği: "Parti sonunda temizlik yaptığımızda tabak ve bardaklarda yoğun uyuşturucu kalıntıları vardı."