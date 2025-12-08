Ati242 kimdir? Ati242 kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne?

Türk rap sahnesinin genç ve dikkat çeken isimlerinden Ati242, son dönemde hem müzikseverlerin hem de sosyal medyanın ilgisini topluyor. Gerçek adı, yaşı, memleketi ve kariyerine dair merak edilen detaylar giderek daha çok araştırılırken, enerjik sahne performansı ve özgün tarzıyla öne çıkan rapçi, genç dinleyici kitlesinin radarına girmeyi başardı. Ati242'nin hikayesi ve kariyerine dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

ATİ242 KİMDİR?

Ati242, gerçek adıyla Atilla Serin, Türkiye rap sahnesinin dikkat çeken genç isimlerinden biridir. 1997 yılında Almanya'nın Immenstadt şehrinde dünyaya gelen sanatçı, çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte Türkiye'nin Antalya şehrine taşındı. Küçük yaşlardan itibaren breakdance ve hip hop kültürüyle ilgilenmeye başlayan Ati242, lise yıllarında rap müzikle tanıştı ve kısa sürede müziğe büyük bir tutkuyla yöneldi. Sahne adındaki "242" ifadesi, doğup büyüdüğü Antalya'nın telefon alan kodunu temsil ederek kökenini müziğine yansıtıyor.

ATİ242 KAÇ YAŞINDA?

Ati242, 1997 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Henüz 20'li yaşlarının başından itibaren müzik kariyerine odaklanmış, hızlı bir yükseliş yakalayarak Türkiye rap sahnesinde önemli bir isim haline gelmiştir. Genç yaşına rağmen çıkardığı şarkılar ve sahnedeki performansıyla geniş bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başarmıştır.

ATİ242 NERELİ?

Almanya'da doğmuş olmasına rağmen çocukluk ve gençlik yıllarını Antalya'da geçiren Ati242, hem Almanya doğumlu hem de Antalya kökenli bir sanatçı olarak tanımlanabilir. Antalya'nın kültürü ve yaşam tarzı, sanatçının müzik tarzına ve şarkılarının samimiyetine de yansımaktadır.

ATİ242'NİN GERÇEK ADI NEDİR?

Sahne adı Ati242 olan rapçinin gerçek adı Atilla Serin'dir. Sahne adındaki "242" Antalya'nın telefon alan kodunu simgeleyerek hem kimliğini hem de kökenini vurgulamaktadır. Müzik dünyasında bu adla tanınan Ati242, genç yaşına rağmen özgün tarzıyla dikkat çekmektedir.

ATİ242 KARİYERİ

Ati242, Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bırakarak rap müziğe tamamen yöneldi. 2018 yılında yayımladığı "Yolu Yok" adlı şarkıyla büyük bir çıkış yakaladı ve PMC (Patron Music Company) ile anlaşarak profesyonel kariyerini güçlendirdi. Sanatçı, "Değişmene Rağmen", "Kalbim Yanımda", "Kaptan", "Sönen Sigaralar", "25", "Gülşen", "Italy Forma" ve "Telefon" gibi hit parçalarla genç dinleyicilerin beğenisini kazandı. Sahnedeki enerjisi, şarkılarındaki samimiyeti ve özgün tarzıyla Türkiye rap müziğinde öne çıkan bir isim olarak yoluna devam etmektedir.