Ateş Yağmuru filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ateş Yağmuru filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ateş Yağmuru filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ateş Yağmuru filmini izleyecek olanların merak ettiği Ateş Yağmuru konusu nedir, Ateş Yağmuru oyuncuları kimler ve Ateş Yağmuru özeti gibi konuları inceliyoruz.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ateş Yağmuru filmi, Tianhuo Adası’nda yeniden harekete geçen ölümcül bir yanardağın ortasında hayatta kalmaya çalışan insanların hikâyesini anlatıyor. Pasifik’teki volkanik kuşakta yer alan ada, iş insanı Jack Harris tarafından dev bir yanardağ tema parkına dönüştürülmüştür.

Annesini yıllar önce burada yaşanan bir felakette kaybeden genç bilim insanı Meng Li, geliştirdiği volkanik uyarı sistemiyle yeni bir faciayı önlemek için adaya geri döner. Ancak uzun süredir sessiz olan yanardağ aniden faaliyete geçer. Büyük patlamalar ve kaos başlarken, adadaki herkes hayatta kalmak ve kaçabilmek için zamana karşı mücadele etmek zorunda kalır.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ OYUNCULARI (OYUNCU KADROSU)

“Ateş Yağmuru” filminde yer alan oyuncu kadrosu şu şekildedir:

• Wang Xueqi

• Wentao Li

• Hannah Quinlivan

• Xiaomeng Li

• Shawn Dou

• Zhengnan Xiao

• An Danwei

• Jiahui Dong

• Leslie Ma

• Qianwei Wang

• Ji Lingchen

• Bo Teng

• Li Yiqing

• Shanshan

• Bee Rogers

• Shi Liang

• Professor Jiang

• Ryan Wu

• Lei Xu

• Hou Tongjiang

• Grandpa

• Jason Isaacs

• Jack Harris

• Lang Yongchun

• Alice Rietveld

• Sue Miller

• Cui Jianmin

• Gigi Velicitat

• Janet Ooi

• Lawrence de Stefano

• Chen Yiqi

• Raphael Angeiri

• Joyce Harn

• Tiang Chee Keong

• Henry Tang

• Zhang Pengfei

• Niko de La Faye

• Devinron Ready

• Biru Song

• Karl Karman

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

“Ateş Yağmuru” filmi, uluslararası yapım ekibiyle hazırlanan bir aksiyon filmi olarak farklı ülkelerde çekim yapılan projeler arasında yer almaktadır. Film, ağırlıklı olarak Çin ve çevresindeki çeşitli şehirlerde çekilmiş olup, bazı sahneleri ise stüdyo ortamında tamamlanmıştır.

Çekim sürecinin birkaç ay sürdüğü ve prodüksiyonun özellikle aksiyon sahneleri için geniş bir ekip ile çalıştığı bilinmektedir. Doğal afet ve gerilim temalı sahneler için özel setler kurulmuş, görsel efekt ağırlıklı bölümler ise post-prodüksiyon aşamasında tamamlanmıştır.

Filmin çekim tarihi kesin olarak net bir yıl üzerinden belirtilmese de, yapım sürecinin 2010’lu yılların ortalarında gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Aksiyon sahnelerinin yoğunluğu nedeniyle çekimlerin planlı ve uzun bir süreçte tamamlandığı ifade edilmektedir.