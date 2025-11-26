Haberler

Atatürk, Papa'nın İznik'i ziyaretine izin vermedi mi?

Atatürk, Papa'nın İznik'i ziyaretine izin vermedi mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürkçü Düşünce Derneği, Papa 14. Leo'nun İznik Konsili'nin yıl dönümü kapsamında yarın İznik'e gidip bir ayin gerçekleştireceğine dair haberler üzerine bir tepki metni yayımladı. Peki gerçekten, geçmişte Atatürk'ün bir papanın İznik'i ziyaret etmesine engel olduğu yönünde bir durum söz konusu muydu?

Atatürkçü Düşünce Derneği, Papa 14. Leo'nun İznik Konsili'nin yıldönümü kapsamında yarın İznik'e gidip bir ayin gerçekleştireceğine dair çıkan haberler üzerine bir tepki açıklaması yaptı. Bu gelişme üzerine akıllara, "Atatürk, geçmişte bir papanın İznik'e gelmesini gerçekten engellemiş miydi?" sorusu da yeniden geldi.

ATATÜRK, PAPA'NIN İZNİK'İ ZİYARETİNE İZİN VERMEDİ Mİ?

Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Papa 14. Leo İznik Konsili' in yıl dönümü bahanesiyle gösteri ve ayin düzenlemek üzere yanına Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da alarak yarın İznik'e geliyor ve bunun Papa'nın ilk yurt dışı ziyareti olacağı da özellikle duyuruluyor. Bu ziyaret ve gösterinin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 'Ekümeniklik' iddiasını güçlendirmek ve Lozan Antlaşmasını delerek tartışmaya açmak amacıyla planlandığı açıktır.

Atatürk, Papa'nın İznik'i ziyaretine izin vermedi mi?

Büyük Atatürk 100 yıl önce böyle bir ziyaret ve gösteriye izin vermemişti. Hal bu iken, iktidarın bu ziyarete izin vermesi de, siyaset kurumunun tepkisizliği de anlaşılır gibi değildir, kabul edilemez. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak devletimizi yönetenleri ve yönetmeye talip olanları varlık nedenlerinin ve sorumluluklarının bilinci ile davranmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı
5 gollü nefes kesen maç! Kopenhag Devler Ligi'nde ilk kez kazandı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 5 gollü nefes kesen heyecan
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.