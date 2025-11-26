Atatürk, Papa'nın İznik'i ziyaretine izin vermedi mi?

Atatürkçü Düşünce Derneği, Papa 14. Leo'nun İznik Konsili'nin yıldönümü kapsamında yarın İznik'e gidip bir ayin gerçekleştireceğine dair çıkan haberler üzerine bir tepki açıklaması yaptı. Bu gelişme üzerine akıllara, "Atatürk, geçmişte bir papanın İznik'e gelmesini gerçekten engellemiş miydi?" sorusu da yeniden geldi.

ATATÜRK, PAPA'NIN İZNİK'İ ZİYARETİNE İZİN VERMEDİ Mİ?

Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Papa 14. Leo İznik Konsili' in yıl dönümü bahanesiyle gösteri ve ayin düzenlemek üzere yanına Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da alarak yarın İznik'e geliyor ve bunun Papa'nın ilk yurt dışı ziyareti olacağı da özellikle duyuruluyor. Bu ziyaret ve gösterinin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 'Ekümeniklik' iddiasını güçlendirmek ve Lozan Antlaşmasını delerek tartışmaya açmak amacıyla planlandığı açıktır.

Büyük Atatürk 100 yıl önce böyle bir ziyaret ve gösteriye izin vermemişti. Hal bu iken, iktidarın bu ziyarete izin vermesi de, siyaset kurumunun tepkisizliği de anlaşılır gibi değildir, kabul edilemez. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak devletimizi yönetenleri ve yönetmeye talip olanları varlık nedenlerinin ve sorumluluklarının bilinci ile davranmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla."