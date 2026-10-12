Atalanta Venezia maçı hangi kanalda, Atalanta Venezia nereden CANLI izlenir?

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Atalanta - Venezia maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu, karşılaşma öncesinde en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak iki ekip arasındaki mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın Türkiye’den nasıl izlenebileceğini merak ediyor. Peki, Atalanta - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

ATALANTA - VENEZİA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? SERİE A'DA BERGAMO'DA KRİTİK RANDEVU

Atalanta - Venezia maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? İtalya Serie A'da Atalanta, bugün sahasında Venezia'yı konuk ediyor. Bergamo'da oynanacak mücadele öncesinde İtalyan futbolunu takip eden futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve Türkiye'den hangi kanallar üzerinden izlenebileceğini araştırıyor. İşte Atalanta - Venezia maçıyla ilgili tüm detaylar...

ATALANTA - VENEZİA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A kapsamında oynanacak Atalanta - Venezia karşılaşması, bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Ev sahibi Atalanta, taraftarı önünde üç puanı hedeflerken, Venezia ise zorlu Bergamo deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak.

ATALANTA - VENEZİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak. Maç takviminde son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

ATALANTA - VENEZİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta - Venezia karşılaşması, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İtalya Serie A'nın Türkiye yayın haklarına sahip olan S Sport, karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platformlarda futbolseverlere ulaştıracak.

S SPORT 2 KAÇINCI KANALDA?

Maçı S Sport 2 üzerinden izlemek isteyenler, kanala Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan ulaşabilecek. Kanal ayrıca Disney+ üzerinden internet yayınıyla da takip edilebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

S SPORT PLUS NEREDEN İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın platformu olarak hizmet veriyor. Karşılaşmayı bu platform üzerinden izlemek isteyenler, S Sport Plus'ın resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması aracılığıyla canlı yayına erişebilecek. Kanalın Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

ATALANTA - VENEZİA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, Atalanta'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Bergamo'daki Gewiss Stadyumu'nda oynanacak. Coşkulu taraftar desteğiyle bilinen stadyum, ev sahibi ekibe önemli bir avantaj sağlıyor.