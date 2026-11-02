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Atalanta Parma hangi kanalda, Atalanta Parma nereden CANLI izlenir?

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Atalanta Parma hangi kanalda, Atalanta Parma nereden CANLI izlenir?
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İtalya Serie A'da Atalanta, bu akşam sahasında Parma'yı ağırlayacak. İtalyan futbolunun takipçileri, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Atalanta, iç saha avantajını kullanarak Parma karşısında 3 puan hedefliyor. Parma ise zorlu Bergamo deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Atalanta Parma maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

ATALANTA PARMA HANGİ KANALDA?

Atalanta Parma maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Her iki yayın da şifreli olarak ekrana gelecek.

S SPORT 2 KANAL NUMARASI

S Sport 2, Turkcell TV+'ta 78. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayınlarına ayrıca Disney Plus üzerinden internetten de erişilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

ATALANTA PARMA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Atalanta Parma maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı Turkcell TV+ üzerinden S Sport 2'de ya da internet üzerinden S Sport Plus'ta takip edebilecek. S Sport Plus'ın yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor; Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Maçı izleyebilmek için ilgili platformlarda abonelik gerekiyor.

ATALANTA PARMA MAÇI NE ZAMAN?

Atalanta Parma maçı bugün, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, İtalya Serie A kapsamında gerçekleştirilecek.

ATALANTA PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta Parma maçı, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı takip edebilecek.

ATALANTA PARMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atalanta ile Parma arasındaki karşılaşma, Bergamo'daki Gewiss Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Atalanta, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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