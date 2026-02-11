Ata Turizm halka arz ne zaman, Ata Turizm kaç lot verecek?

Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan Ata Turizm, halka arz süreciyle yatırımcıların odağına girdi. Ata Turizm'in halka arz tarihi ve dağıtılacak lot sayısı araştırılırken, özellikle bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak olması dikkat çekiyor. Peki Ata Turizm halka arz ne zaman gerçekleşecek ve yatırımcılara kaç lot verilecek?

ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HALKA ARZ OLUYOR

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için geri sayıma geçti. Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümünü hâlihazırda kiracı konumunda bulunduğu taşınmazların satın alınmasında kullanmayı planlıyor. Şubat ayında gerçekleşecek talep toplama süreci öncesinde yatırımcılar, Ata Turizm halka arzına ilişkin tüm detayları yakından takip ediyor.

ATA TURİZM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Ata Turizm İşletmecilik halka arzı kapsamında yatırımcı talepleri 11-12-13 Şubat tarihlerinde alınacak. Talep toplama süresi her gün 09.00 – 17.00 saatleri arasında olacak. Üç gün sürecek bu süreçte bireysel ve kurumsal yatırımcılar aracı kurumlar üzerinden başvuru yapabilecek.

ATA TURİZM HALKA ARZ FİYATI VE BORSA KODU

Halka arzda pay başına fiyat 11,20 TL olarak belirlendi. Şirket toplamda 280 milyon lot payı yatırımcılara sunacak. Ata Turizm hisseleri, Borsa İstanbul'da "ATATR" işlem kodu ile işlem görmeye başlayacak.

ATA TURİZM HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ata Turizm İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş. halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı. Bu nedenle katılım endeksine duyarlı yatırımcıların bu durumu dikkate alması gerekiyor.

ATA TURİZM KAÇ LOT VERİR? OLASI DAĞITIM TABLOSU

Ata Turizm halka arzında toplam 280 milyon lot dağıtımı planlanıyor. Katılımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı ise şu şekilde öngörülüyor:

• 150 bin katılım: Yaklaşık 747 lot (8.366 TL)

• 250 bin katılım: Yaklaşık 448 lot (5.017 TL)

• 350 bin katılım: Yaklaşık 320 lot (3.584 TL)

• 500 bin katılım: Yaklaşık 224 lot (2.508 TL)

• 700 bin katılım: Yaklaşık 160 lot (1.792 TL)

• 1,1 milyon katılım: Yaklaşık 102 lot (1.142 TL)

• 1,6 milyon katılım: Yaklaşık 70 lot (784 TL)

• 2,2 milyon katılım: Yaklaşık 60 lot (672 TL)

Dağıtım miktarları katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.

ATA TURİZM HALKA ARZI HANGİ BANKA VE ARACI KURUMLARDA VAR?

Ata Turizm halka arzına çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden katılım sağlanabilecek. Başlıca yetkili kurumlar arasında kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ve yatırım kuruluşları yer alıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, VakıfBank, QNB, DenizBank, TEB, Fibabanka, Albaraka Türk, Türkiye Finans ve Kuveyt Türk gibi birçok banka ile birlikte onlarca aracı kurumdan talep girişi yapılabilecek.

ATA TURİZM HALKA ARZI YATIRIMCILARIN RADARINDA

Turizm sektöründe faaliyet göstermesi, yüksek lot sayısı ve geniş katılımcı ağı ile Ata Turizm halka arzı, şubat ayının en çok konuşulan halka arzları arasında yer alıyor. Talep toplama sürecinde oluşacak yatırımcı ilgisi, hisse dağılımı ve işlem sonrası performans açısından belirleyici olacak.