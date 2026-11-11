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Hekimlik geçmişi ve siyasi kariyeriyle tanınan Asu Kaya'nın hayatı ve özel yaşamı merak konusu oldu. Osmaniye milletvekili olarak görev yapan Kaya'nın yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve aile yaşamına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Asu Kaya kimdir? Asu Kaya evli mi, bekar mı, eşi kim? Detaylar...

ASU KAYA KİMDİR?

Asu Kaya, 1976 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. Tıp doktoru olan Kaya, üniversite eğitimine Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde başladı. 1995 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine geçerek 2001 yılında buradan mezun oldu.

Meslek hayatına 2001 yılında Osmaniye Verem Savaş Dispanserinde doktor olarak başlayan Kaya, 2008-2023 yılları arasında aile hekimi olarak çalıştı. Mesleki çalışmalarının yanı sıra Osmaniye Tabip Odasında da yöneticilik görevleri üstlendi.

2016-2020 yılları arasında iki dönem Osmaniye Tabip Odası Başkanlığı yapan Kaya, 2022 yılında yeniden bu göreve seçildi. 2023 genel seçimlerinde CHP'den Osmaniye milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. Döneminde görev aldı. Daha sonra YENİ Parti'ye katılan Kaya, partinin Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

ASU KAYA KAÇ YAŞINDA?

1976 doğumlu olan Asu Kaya, Kasım 2026 itibarıyla 49 yaşındadır.

ASU KAYA NERELİ?

Asu Kaya, Osmaniye'de dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Osmaniye Atatürk İlköğretim Okulunda, ortaokul ve lise eğitimini ise Bahçeli Kolejinde tamamladı. Siyasi kariyerinde de Osmaniye'yi temsil eden Kaya, 28. Dönem Osmaniye milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

ASU KAYA EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Asu Kaya evlidir ve iki çocuk annesidir. Bu bilgi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin resmî milletvekili özgeçmişinde de yer almaktadır.

ASU KAYA'NIN EŞİ KİM?

Asu Kaya'nın eşinin kim olduğuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. TBMM'nin resmî biyografisinde Kaya'nın evli ve iki çocuk annesi olduğu belirtilirken eşinin adına veya mesleğine ilişkin ayrıntıya yer verilmemiştir.

ASU KAYA'NIN EĞİTİMİ VE MESLEKİ KARİYERİ

Asu Kaya, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde iki yıl öğrenim gördükten sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine geçti. 2001 yılında tıp eğitimini tamamlayan Kaya, aynı yıl Osmaniye'de doktor olarak çalışmaya başladı.

2008-2023 yılları arasında aile hekimliği yapan Kaya, meslek örgütlerinde de aktif görev aldı. Osmaniye Tabip Odası Başkanlığının yanı sıra Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Delegeliği görevinde bulundu.

Kaya'nın akademik ve mesleki geçmişinin ardından siyasi kariyeri de şekillendi. 2023 yılında Osmaniye milletvekili seçilen Kaya, TBMM'de 28. Dönem milletvekili olarak görev yapıyor.