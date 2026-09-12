Aston Villa ile Nottingham Forest, futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde Aston Villa Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? ve Aston Villa Nottingham Forest maçı nereden CANLI izlenir? soruları gündeme gelirken, mücadelenin yayın bilgileri araştırılmaya devam ediyor.

ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, “Aston Villa Nottingham Forest maçı hangi kanalda, Aston Villa Nottingham Forest maçı nereden CANLI izlenir?” sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın kanalı ve başlama saati belli oldu.

ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa ile Nottingham Forest arasındaki Premier Lig mücadelesi, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Birmingham'daki Villa Park'ta gerçekleştirilecek karşılaşma, Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi belirtilen saatte ekran başından takip edebilecek.

ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Nottingham Forest karşılaşması beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İngiltere Premier Lig heyecanını takip etmek isteyen izleyiciler, maç saatinde beIN Sports Max 2 ekranlarından mücadeleyi canlı izleyebilecek.

ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Aston Villa Nottingham Forest maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports Max 2 üzerinden takip edebilecek. Kanalın Digiturk platformundaki yayın bilgilerini kontrol ederek maç saatinde karşılaşmaya erişim sağlanabilecek.

BEIN SPORTS MAX 2 HANGİ KANALDA?

Premier Lig karşılaşmasının yayıncısı olan beIN Sports Max 2, Digiturk 83. kanal üzerinden izlenebiliyor. İzleyicilerin maç öncesinde platformlarındaki güncel kanal listesini kontrol etmeleri, olası kanal değişiklikleri nedeniyle önem taşıyor.

ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Aston Villa Nottingham Forest maçının başlama saati de belli oldu. Karşılaşma, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele Türkiye saatiyle 17.00'de ekranlara gelecek.

ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere Premier Lig kapsamında oynanacak Aston Villa-Nottingham Forest karşılaşmasına Villa Park ev sahipliği yapacak. Birmingham şehrinde bulunan stadyumda oynanacak mücadele, 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Aston Villa ile Nottingham Forest arasındaki karşılaşmanın canlı yayın bilgileri şöyle:

Maç: Aston Villa - Nottingham Forest

Organizasyon: İngiltere Premier Lig

Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi

Saat: 17.00

Stadyum: Villa Park, Birmingham

Yayın kanalı: beIN Sports Max 2

Digiturk: 83. kanal