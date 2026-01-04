Aslıhan Malbora kimdir? Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli?

Son dönemin popüler oyuncularından Aslıhan Malbora, sosyal medyada ve magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle oyuncu Çağatay Ulusoy ile ilişkisinin gündeme gelmesi, "Aslıhan Malbora kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Nereli?" gibi soruların merak edilmesine yol açtı. Oyuncunun hayatı, kariyer yolculuğu ve bilinmeyen detayları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 1 Mart 1995 doğumlu Türk oyuncudur. Afyonkarahisar'da dünyaya gelmiş olan Malbora, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuğa olan ilgisi çocukluk yıllarına dayanan Malbora, Akademi 35.5 Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimleri alarak bu alanda profesyonel adımlar atmıştır.

ASLIHAN MALBORA KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla Aslıhan Malbora 31 yaşındadır.

ASLIHAN MALBORA NERELİ?

Aslıhan Malbora, Afyonkarahisar doğumludur.

ASLIHAN MALBORA'NIN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine "Seven Ne Yapmaz" dizisinde Zeynep karakteri ile başlamıştır. Ardından "Kalbimin Sultanı", "Ağlama Anne", "Her Yerde Sen" ve 2021 yılında Show TV'de yayımlanan "Üç Kuruş" dizilerinde rol almıştır. "Üç Kuruş"ta Leyla karakterini canlandıran Malbora, yaşam enerjisi yüksek, başına buyruk ve özgür ruhlu karakterleriyle dikkat çekmektedir.