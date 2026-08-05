Aslı Göztaşı kimdir? AURA grubu üyesi Aslı Göztaşı kaç yaşında, nereli?

Yeni nesil girlband oluşumlarından AURA'nın öne çıkan isimlerinden Aslı Göztaşı, müzik kariyeri ve sahne performansıyla gündemde yer almaya devam ediyor. "YUH!" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı hakkında "Aslı Göztaşı kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Nereli?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. İşte AURA grubunun sevilen üyelerinden Aslı Göztaşı'nın biyografisi ve kariyer yolculuğuna ilişkin tüm detaylar...

ASLI GÖZTAŞI KİMDİR?

Aslı Göztaşı, Türkiye'nin yeni nesil girlband gruplarından AURA'nın dikkat çeken üyelerinden biridir. Güçlü sahne enerjisi, dans performansları ve etkileyici görsel tarzıyla kısa sürede adından söz ettiren genç sanatçı, grupta "Su (Water of AURA)" konseptini temsil ediyor. Ana vokaller arasında gösterilen Aslı Göztaşı, özellikle AURA'nın çıkış dönemindeki performanslarıyla dikkat çekti.

ASLI GÖZTAŞI KAÇ YAŞINDA?

Aslı Göztaşı 2004 doğumludur ve 22 yaşındadır.

ASLI GÖZTAŞI NERELİ?

Aslı Göztaşı İstanbul doğumludur. Müzik ve dans eğitimini de İstanbul'da aldı.

ASLI GÖZTAŞI'NIN KARİYERİ

Aslı Göztaşı, sanat eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nde sürdürüyor. Modern dans ve sahne performansı alanındaki eğitimi, profesyonel sahne duruşuna katkı sağladı.

Kariyerindeki ilk büyük çıkışını Big5 Türkiye yarışmasıyla yakalayan Aslı Göztaşı, yarışmada güçlü vokali ve dans performansıyla finale kadar yükseldi. Yarışma sonunda kurulan Manifest grubunda yer almasa da performansıyla dikkat çekerek Seventh Door Entertainment tarafından keşfedildi.

Daha sonra AURA grubuna katılan genç sanatçı, "Water of AURA" konseptiyle grubun ana vokal ve performans üyelerinden biri oldu. AURA'nın ilk çıkış şarkısı "YUH!" ile hem vokal performansı hem de dans yeteneğiyle beğeni toplayan Aslı Göztaşı, sosyal medyada da dans videoları, konsept çekimleri ve sahne arkası paylaşımlarıyla ilgi görmeye devam ediyor.