Aslı Bekiroğlu'nun sağlık durumu nasıl? Aslı Bekiroğlu'nun hastalığı nedir, doktor hatası mı?

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği 8. ameliyatın ardından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Miyom ameliyatı sonrasında yaşadığı komplikasyonları anlatan Bekiroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, " Aslı Bekiroğlu'nun sağlık durumu nasıl?", "Hastalığı nedir?" ve "Doktor hatası mı yaşandı?" soruları da araştırılmaya başlandı. İşte Aslı Bekiroğlu'nun sağlık süreciyle ilgili paylaştığı son bilgiler ve merak edilenler...

ASLI BEKİROĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aslı Bekiroğlu, son paylaşımına göre 8. kez ameliyat oldu. Oyuncu, hastane odasından yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili takipçilerine bilgi verirken, "Yetmedi mi be!" ifadelerini kullandı. Daha önce de "Son inşallah" mesajıyla yeni bir operasyon geçireceğini duyuran Bekiroğlu, başarılı geçen ameliyatların ardından yeni doktorlarıyla birlikte iyileşme sürecinin devam ettiğini ve yeniden hayatına ile kariyerine odaklanacak gücü kendisinde bulduğunu belirtti.

ASLI BEKİROĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması için ameliyat olduğunu açıkladı. Oyuncunun yaşadığı sağlık süreci, miyom ameliyatı sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle uzadı. Bekiroğlu, son iki yılda peş peşe operasyonlar geçirmek zorunda kaldığını ve bu süreçte toplam 8 kez ameliyat masasına yattığını ifade etti.

ASLI BEKİROĞLU'NUN HASTALIĞI DOKTOR HATASI MI?

Aslı Bekiroğlu'nun kendi açıklamasına göre, yaşadığı zorlu sürecin nedeni miyom ameliyatı sırasında meydana gelen bir komplikasyon oldu. Oyuncu, rahmindeki miyom alınırken yanlışlıkla bağırsağının yaklaşık 7 santimetrelik bölümünün kesildiğini, ardından oluşan sızıntı nedeniyle yeniden ameliyat edildiğini söyledi. Bekiroğlu, yaşadığı sürecin doktor hatasından kaynaklandığını öne sürerek hakkını aramaya karar verdiğini açıkladı. Ancak bu iddialarla ilgili sağlık kuruluşu veya ilgili doktorlar tarafından kamuoyuna yapılmış bir açıklama yer almamaktadır.