Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital platform projelerindeki performansıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kariyeri ve hayatına ilişkin detayları araştıran vatandaşlar, "Aslı Bekiroğlu kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Aslı Bekiroğlu'nun biyografisi, eğitim hayatı ve oyunculuk kariyerine dair merak edilen ayrıntılar...

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, Türk oyuncu ve sosyal medya içerik üreticisidir. 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğan Bekiroğlu, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçirdi. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde eğitim aldı. Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla geniş bir kitleye ulaşan Bekiroğlu, daha sonra oyunculuğa yönelerek televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı.

ASLI BEKİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

ASLI BEKİROĞLU NERELİ?

Aslı Bekiroğlu, İstanbul doğumludur.

ASLI BEKİROĞLU'NUN KARİYERİ

Aslı Bekiroğlu, kariyerine sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle başladı. Kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmasının ardından oyunculuk alanına adım attı.

İlk oyunculuk deneyimlerini televizyon dizilerinde yaşayan Bekiroğlu, daha sonra İkimizin Yerine, Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Dudullu Postası, Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi yapımlarda rol aldı.

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer alan oyuncu; Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, Aşk Bu Mu?, Bandırma Füze Kulübü ve Bursa Bülbülü gibi yapımlarla kariyerini sürdürdü. Komedi ağırlıklı performanslarıyla tanınan Aslı Bekiroğlu, televizyon, dijital platform ve sinema projelerinde oyunculuk kariyerine devam etmektedir.