Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KIZILCAHAMAM

Kızılcahamam ilçesinde arıza kaynaklı bir su kesintisi yaşanacaktır.

Kesinti 9 Şubat 2026 tarihinde saat 20.00'de başlayacak, 10 Şubat 2026 tarihinde saat 06.00'da sona erecektir.

Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından 3000'lik Pompa İstasyonunun manevra odasında bulunan giriş ve çıkış boruları ile vanaların yenileme çalışması yapılacağından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Kızılcahamam ilçe genelinde bulunan Akçay, Karşıyaka, Kemalpaşa, İsmetpaşa ve Yenice mahalleleri etkilenecektir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Kesinti 9 Şubat 2026 tarihinde saat 13.30'da başlamış olup aynı gün saat 23.55'e kadar sürmesi öngörülmektedir.

Aşağı Yurtçu Mahallesi içerisinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle ekipler sahada çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir. Vatandaşların anlayışı için teşekkür edilmektedir.

Kesintiden Aşağı Yurtçu Mahallesi, Yurt Kent Villaları, Golf Kent Villaları ve çevresi etkilenecektir.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmıştır.

Kesinti 9 Şubat 2026 tarihinde saat 14.00'te başlamış ve aynı gün saat 21.00'de sona ermesi planlanmıştır.

Esertepe Mahallesi Yellice Sokak içerisinde Q125'lik düktil boru bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dilenmektedir.

Kesintiden Esertepe, İncirli ve Etlik mahallelerinin alt kotları etkilenecektir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Skandal öneri! 'Kadın ithal edelim' dedi, partiden atıldı

Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Oyuna girdi, 8 dakikada yaptıklarıyla maçı tek başına kazandırdı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi

Denizdeki tüyler ürperten olayı, tek cümlelik not aydınlattı