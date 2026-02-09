ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KIZILCAHAMAM

Kızılcahamam ilçesinde arıza kaynaklı bir su kesintisi yaşanacaktır.

Kesinti 9 Şubat 2026 tarihinde saat 20.00'de başlayacak, 10 Şubat 2026 tarihinde saat 06.00'da sona erecektir.

Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından 3000'lik Pompa İstasyonunun manevra odasında bulunan giriş ve çıkış boruları ile vanaların yenileme çalışması yapılacağından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Kızılcahamam ilçe genelinde bulunan Akçay, Karşıyaka, Kemalpaşa, İsmetpaşa ve Yenice mahalleleri etkilenecektir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Kesinti 9 Şubat 2026 tarihinde saat 13.30'da başlamış olup aynı gün saat 23.55'e kadar sürmesi öngörülmektedir.

Aşağı Yurtçu Mahallesi içerisinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle ekipler sahada çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir. Vatandaşların anlayışı için teşekkür edilmektedir.

Kesintiden Aşağı Yurtçu Mahallesi, Yurt Kent Villaları, Golf Kent Villaları ve çevresi etkilenecektir.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmıştır.

Kesinti 9 Şubat 2026 tarihinde saat 14.00'te başlamış ve aynı gün saat 21.00'de sona ermesi planlanmıştır.

Esertepe Mahallesi Yellice Sokak içerisinde Q125'lik düktil boru bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dilenmektedir.

Kesintiden Esertepe, İncirli ve Etlik mahallelerinin alt kotları etkilenecektir.