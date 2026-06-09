ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Keçiören

Keçiören ilçesinde, Şehit Kubilay Selim Caddesi üzerinde bulunan 100'lük şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekipler tarafından bakım ve onarım çalışmaları sürdürülmektedir. Kesintinin 9 Haziran 2026 tarihinde saat 18.30'da sona ermesi planlanmaktadır. Su kesintisinden Şehit Kubilay, Yükseltepe ve Sancaktepe mahalleleri ile çevresindeki bölgeler etkilenmektedir.

Pursaklar

Pursaklar ilçesi Saray Fatih Mahallesi'nde, Sarayköy Sokak içerisinde Başkent Elektrik'in yüklenici firması Tokat Elektrik tarafından içme suyu şebeke hattına zarar verilmiştir. Oluşan hasar nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Arızanın giderilmesinin ardından suyun 9 Haziran 2026 tarihinde saat 19.30'da yeniden verilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Saray Fatih Mahallesi'nin bir bölümü etkilenmektedir.

Polatlı

Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ümit Sokak'ta bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, üçüncü şahıslardan kaynaklanan 110 milimetrelik PVC boru arızası meydana gelmiştir. Bu nedenle 9 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 20.00 arasında su verilemeyecektir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Mehmet Akif Mahallesi'nin bir bölümü, Şehitlik Mahallesi'nin bir bölümü ve Gazi Mahallesi'nin bir bölümü etkilenmektedir.

Beypazarı

Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Çiğdem Sokak'ta bulunan 110 milimetrelik polietilen boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesinin ardından suyun 9 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00'de yeniden verilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Hacıkara Mahallesi Çiğdem Sokak ve çevresindeki bölgeler etkilenmektedir.