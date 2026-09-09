ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara'da su kesintisi yaşanacak yerler ASKİ tarafından açıklandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 9 Eylül günü başkentin Polatlı, Pursaklar, Çubuk ve Haymana ilçelerinde meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintilerin bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Eylül Ankara su kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler!

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Çamlıca Mahallesi Gümüşlü Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki Ø 110 polietilen boru arızası nedeniyle 9 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Çamlıca Mahallesi'nin bir kısmı ile Mehmet Akif Mahallesi'nin bir kısmı etkilenecektir.

PURSAKLAR

Mimar Sinan Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle 9 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Fatih Mahallesi'nin bir kısmı ile Tevfik İleri Mahallesi'nin bir kısmı etkilenecektir.

ÇUBUK

Yavuz Selim Mahallesi Mesut Sokak'ta meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle 9 Eylül 2026 tarihinde saat 15.45 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Yavuz Selim Mahallesi'nde Saray Caddesi'ne bağlı sokaklar etkilenecektir.

HAYMANA

İçme suyunun yoğun kullanımı nedeniyle 9 Eylül 2026 tarihinde saat 17.00 ile 20.00 arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Yeni Mahalle'nin bir kısmı ile Seyran Mahallesi'nin bir kısmı etkilenecektir.

POLATLI

Şentepe Mahallesi Şehit Teğmen Nuri Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle 9 Eylül 2026 tarihinde saat 16.30 ile 20.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Şentepe Mahallesi'nin bir bölümü etkilenecektir.