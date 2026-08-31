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ASKİ Ankara su kesintisi! 31 Ağustos-1 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 31 Ağustos-1 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 31 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Arıza nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.20 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yeşiltepe Mahallesi Muslahittin Tunca Caddesi'ndeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Çalışmalardan dolayı verilen rahatsızlık için özür dilenmektedir.

Kesintiden Kalaba Mahallesi ile Yeşiltepe Mahallesi'nin bir kısmı etkilenecektir.

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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