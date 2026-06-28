ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BALA

Bala ilçesi Şentepe Mahallesi’nde bulunan 160 mm’lik içme suyu hattına verilen hasar nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, 28 Haziran 2026 saat 12.30’da başlamış olup onarımın aynı gün saat 17.30’da tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Şentepe Mahallesi etkilenecektir.

PURSAKLAR

Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Kesinti, 28 Haziran 2026 saat 15.00’te başlamış olup onarımın aynı gün saat 20.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Tevfik İleri Mahallesi’nin bir kısmı, Fatih Mahallesi’nin bir kısmı, Merkez Mahallesi’nin bir kısmı ve Mimar Sinan Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecektir.