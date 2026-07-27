ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

MAMAK

Battalgazi Mahallesi’nde bulunan P11 Pompa İstasyonu’nda meydana gelen trafo arızası ekipler tarafından giderilmiş ve bölgeye kademeli olarak su verilmeye başlanmıştır. Suyun şebekeyi doldurması ve yüksek kotlardaki abonelere ulaşması zaman alabilir. Kesintiden Hüseyin Gazi, Ekin, Başak, Bostancık, Altıağaç ve Karaağaç mahalleleri etkilenmiştir.

Arıza 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30’da başlamış, çalışmaların 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.55’te tamamlanması planlanmıştır.

YENİMAHALLE

Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi kapsamında, Karşıyaka Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde bulunan 1600 milimetre çapındaki çelik boru hattından mevcut şebekeye 200 milimetre çapında branşman bağlantısı yapılacaktır.

Çalışma nedeniyle Özevler Mahallesi’nin tamamı ile Aşağı Yahyalar ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin bir kısmında su kesintisi yaşanacaktır.

Kesinti 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.45’te başlamış, çalışmaların aynı gün saat 23.00’te tamamlanması planlanmıştır.

ÇANKAYA

Mutlukent Mahallesi Hitit Caddesi’nde bulunan 110 milimetre çapındaki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Angora Bulvarı, Hitit Caddesi ve çevresi etkilenmiştir.

Kesinti 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.20’de başlamış, arızanın aynı gün saat 20.00’ye kadar giderilmesi planlanmıştır.

ETİMESGUT

Eryaman Mahallesi 285. Sokak’ta bulunan 100 milimetre çapındaki dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Eryaman Evleri Sitesi etkilenmiştir.

Kesinti 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.25’te başlamış, çalışmaların aynı gün saat 18.00’de tamamlanması planlanmıştır.

POLATLI

Şentepe Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde bulunan 110 milimetre çapındaki içme suyu dağıtım hattında meydana gelen boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Şentepe ve İstiklal mahallelerinin bir bölümü etkilenmiştir.

Kesinti 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00’de başlamış, arızanın aynı gün saat 19.00’a kadar giderilmesi planlanmıştır.

ÇANKAYA

Beytepe Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nde bulunan 110 milimetre çapındaki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden 1672. Sokak, Ertuğrul Gazi Caddesi ve çevresi etkilenmiştir.

Kesinti 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.35’te başlamış, çalışmaların aynı gün saat 18.00’de tamamlanması planlanmıştır.

KEÇİÖREN

Basınevleri Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde bulunan 200 milimetre çapındaki içme suyu borusunda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Basınevleri ve Karargahtepe mahalleleri etkilenmiştir.

Kesinti 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.40’ta başlamış, çalışmaların aynı gün saat 21.00’de tamamlanması planlanmıştır.