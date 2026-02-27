Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Boztepe yolunda meydana gelen arıza nedeniyle 27.02.2026 tarihinde saat 10.05 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ayvaşık Mahallesi'nin tamamı ile Hacı Kara Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi 1751 Cadde içerisinde bulunan dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 27.02.2026 tarihinde saat 14.10 ile 20.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden 1751 Cadde ve çevresi etkilenmektedir. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi 1879 Cadde içerisinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 27.02.2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden 1879 Cadde ve çevresi etkilenmektedir. Ekipler çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 204 Cadde içerisinde bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 27.02.2026 tarihinde saat 14.40 ile 20.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Macun Mahallesi 204 Cadde, Acity AVM ve çevresi etkilenmektedir.

