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ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KEÇİÖREN

Keçiören’de Bağlum Bulvarı Mevlüt Gürbüz Caddesi’nde bulunan Bağlum 2 Pompa İstasyonu’nda yapılacak kolektör çalışması nedeniyle 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 21.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Karşıyaka, Karakaya, Hisar, Kafkas ve Kösrelik mahalleleri etkilenecektir.

ETİMESGUT

Etimesgut’un Yapracık Mahallesi’nde, köy içerisinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 16.45 ile 23.55 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Yapracık Köyü etkilenecektir. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirilmektedir.

YENİMAHALLE

Yenimahalle’nin Macun Mahallesi’nde bulunan 100 milimetrelik çelik boruda meydana gelen arıza nedeniyle saat 17.00 ile 23.55 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Macun Mahallesi ve çevresi etkilenecektir.

PURSAKLAR

Pursaklar’ın Saray Cumhuriyet Mahallesi Apaydın Sokak’ta meydana gelen arıza nedeniyle saat 17.30 ile 18.30 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Saray Cumhuriyet Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecektir.

SİNCAN

Sincan’ın Temelli bölgesindeki Beyobası Mahallesi Küme Evleri’nde bulunan su deposunda, Enerjisa kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle saat 18.10’dan 28 Ağustos 2026 saat 08.00’e kadar plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Beyobası Mahallesi’nin tamamı etkilenecektir.

Ayrıca Temelli bölgesi Hürriyet Mahallesi Anayurt Caddesi’nde bulunan 225 milimetre çapındaki şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 10.40 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Gazi, İstiklal, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinin tamamı etkilenecektir.

GÖLBAŞI

Gölbaşı’nın Kızılcaşar Mahallesi 1148. Cadde’de bulunan 100 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 14.30 ile 20.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Kızılcaşar Mahallesi ile Hacılar Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecektir.

MAMAK

Mamak’ın Ege Mahallesi 787. Sokak’ta bulunan 150 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 16.20 ile 20.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Ege Mahallesi etkilenecektir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
2000

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