ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan 110’luk PVC boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.10’da başlamış olup çalışmaların saat 17.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Su kesintisinden Başağaç Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve çevresi etkilenmektedir. Yetkililer, yaşanan aksaklıktan dolayı vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirtmiştir.

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesi Eymir Mahallesi 832. Sokak üzerinde bulunan 160’lık içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.20’de başlamış olup çalışmaların saat 18.00’de tamamlanması hedeflenmektedir. Su kesintisinden Yaylabağ Mahallesi etkilenmektedir. Ekiplerin arızayı en kısa sürede gidermek için sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmiştir.