ASKİ Ankara su kesintisi! 25 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE

Yuva Mahallesi Pompa İstasyonu, Enerjisa kaynaklı arıza nedeniyle devre dışı kaldı. Bu nedenle Yuva Mahallesi ve çevresinde su kesintisi uygulanıyor. Kesintinin saat 17.30'da sona ermesi planlanıyor.

Turgut Özal Mahallesi 1467/1 Cadde'de bulunan 160'lık PVC boruda meydana gelen arıza nedeniyle de su kesintisi yaşanıyor. Kesintiden Turgut Özal Mahallesi, 1467. Cadde, 2164. Cadde ve çevresi etkileniyor. Arızanın saat 17.45'te giderilmesi planlanıyor.

Ostim Mahallesi Abdülhalik Renda Caddesi'nde bulunan 150 milimetrelik çelik borunun tapalanması nedeniyle Macun Mahallesi'nde su kesintisi uygulanıyor. Kesintinin saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

ALTINDAĞ

Örnek Mahallesi Hızır Reis Sokak'ta içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılıyor. Kesintiden Kale Mahallesi, Örnek Mahallesi ve Atıfbey Mahallesi'nin bir bölümü etkileniyor. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü arızanın saat 20.00'de giderilmesi planlanıyor.

ETİMESGUT

Alsancak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan 100 milimetrelik dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Kesintiden 30 Ağustos, Süvari ve Alsancak mahallelerinin bir bölümü etkileniyor. Çalışmaların saat 19.00'da tamamlanması planlanıyor.

ÇANKAYA

Alacaatlı Mahallesi 3346. Cadde'de bulunan 110'luk içme suyu hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Kesintiden 3346. Cadde'nin üst kotları, 4844. Sokak, 4888. Cadde ve çevresi ile İncek TOKİ etkileniyor. Arızanın saat 19.00'da giderilmesi planlanıyor.

PURSAKLAR

Merkez Mahallesi Şinasi Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılıyor. Kesintiden Merkez Mahallesi'nin bir bölümü etkileniyor. Çalışmaların saat 18.30'da tamamlanması bekleniyor.

SİNCAN

Ahi Evran Mahallesi 225. Cadde'de bulunan 150 milimetre çapındaki şebeke hattında, müteahhit firmadan kaynaklanan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor. Kesintiden sanayi bölgesinin bir bölümü etkileniyor. Arızanın saat 22.00'de giderilmesi planlanıyor.

ÇUBUK

Yavuz Selim Mahallesi Ulvi Sokak'ta meydana gelen içme suyu hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Kesintiden Yavuz Selim Mahallesi'nde Gaziemir Caddesi'ne bağlı sokaklar etkileniyor. Çalışmaların saat 19.30'da tamamlanması planlanıyor.

ELMADAĞ

Hasanoğlan Muzaffer Ekşi Mahallesi Köybağı 3 Sokak'ta bulunan 110'luk içme suyu hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Kesintiden Muzaffer Ekşi Mahallesi'nin bir bölümü etkileniyor. Arızanın saat 20.30'da giderilmesi planlanıyor.