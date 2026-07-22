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ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

MAMAK

Mamak ilçesinde, Cengizhan Mahallesi Metro İstasyonu inşaatı bölgesinde deplasesi tamamlanan 300 milimetre çapındaki düktil içme suyu hattının mevcut şebekeye bağlanması nedeniyle 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 22.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Cengizhan, Ege, General Zeki Doğan ve Mutlu mahallelerinin üst kotları etkilenecektir.

NALLIHAN

Nallıhan ilçesinde, Kuruca ve Soğukkuyu mahallelerinin depolarına su taşıyan ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.45 ile 23.00 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kuruca ve Soğukkuyu mahalleleri etkilenecektir.

AKYURT

Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Sabır Sokak’ta gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında içme suyu dağıtım hattının zarar görmesi nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 19.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Yıldırım Mahallesi etkilenecektir.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesi Çiçekli Mahallesi Günsazak Caddesi’nde bulunan 200 milimetre çapındaki düktil boruda deplase çalışması yapılması nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.20 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çiçekli, Tepebaşı, Karargâhtepe, Basınevleri ve İncirli mahalleleri etkilenecektir.

ÇUBUK

Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi Merkez Küme Evleri’nde meydana gelen boru arızası nedeniyle 22 Temmuz 2026 saat 17.10’dan 23 Temmuz 2026 saat 17.05’e kadar plansız su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Esenboğa Mahallesi Merkez Küme Evleri ve Beşevler bölgesi etkilenecektir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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