ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 21 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 23.55 arasında Yeşilevler Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde, Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Ø1600 hat imalatı çalışması kapsamında Ø500’lük branşman bağlantı çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Kesintiden Yeşilevler Mahallesi, Yukarı Yahyalar, Serhat Mahallesi, İvedikköy, İvedik OSB 1333. Cadde ve çevresi ile İvedik ASKİ lojmanları etkilenmektedir. Yetkililer, yaşanan aksaklıktan dolayı vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirtmiştir.

POLATLI

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 ile 19.00 arasında Şentepe Mahallesi Bağevleri mevkisinde bulunan içme suyu dağıtım şebekesindeki Ø160 PE100 boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Şentepe Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecektir. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmiştir.

GÖLBAŞI

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.30 ile 20.00 arasında Taşpınar Mahallesi 2857. Cadde üzerindeki 160’lık içme suyu hattında yapılan branşman bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Taşpınar Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecektir. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ekiplerin sahada görev yaptığı ifade edilmiştir.

ALTINDAĞ

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.35 ile 20.00 arasında Karapürçek Mahallesi 341. Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke borusu arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Kesintiden Karapürçek Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir. Yetkililer, yaşanan rahatsızlıktan dolayı vatandaşlardan anlayış beklediklerini bildirmiştir.

Onur BAYRAM
