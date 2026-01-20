Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 20 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Çankaya ilçesinde arıza kaynaklı plansız bir su kesintisi yaşanmaktadır. Arıza 20 Ocak 2026 tarihinde saat 12.25'te meydana gelmiştir. Onarım çalışmalarının aynı gün saat 18.00'de tamamlanması planlanmaktadır.

Kesintinin nedeni, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde 2770. Cadde ile 2768. Sokak köşesinde bulunan 100'lük çelik boruda oluşan arızadır. Çalışmaların ardından suyun üst kotlara ulaşmasının 20 Ocak 2026 saat 20.00 itibarıyla sağlanması öngörülmektedir.

Su kesintisinden Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan 2780, 2785, 2790, 2755, 2754 ve 2818 numaralı sokaklar ile çevresi, İlko Sitesi'nin tamamı ve yakınındaki siteler etkilenmektedir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
500

