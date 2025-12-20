ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 20 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Arıza Tarihi: 20.12.2025 saat 08.20

Tamir Tarihi: 20.12.2025 saat 20.00

Detay: Kuraklığa bağlı olarak su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Bu süreçte gösterilecek anlayış ve destek için teşekkür edilir, suyun verimli kullanılması önemle hatırlatılır.

Etkilenen Yerler: Beyazıt Mahallesi, Yıldırım Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Atatürk Mahallesi

---

Arıza Tarihi: 20.12.2025 saat 11.40

Tamir Tarihi: 20.12.2025 saat 20.00

Detay: Kuraklığa bağlı olarak su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Kızık Mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 20.12.2025 saat 10.20

Tamir Tarihi: 20.12.2025 saat 19.00

Detay: Şehitlik Mahallesi Karacabey Caddesi üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattında üçüncü şahıslardan kaynaklanan arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi'nin bir bölümü

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 20.12.2025 saat 10.30

Tamir Tarihi: 20.12.2025 saat 18.00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle 20.12.2025 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında planlı ve geçici su kesintisi yapılacaktır. Çamlıdere Barajı'nda yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla sorunlar büyük ölçüde giderilecektir.

Etkilenen Yerler: Kardelen Mahallesi, İlkyerleşim Mahallesi, Ostim OSB

---

Arıza Tarihi: 20.12.2025 saat 11.35

Tamir Tarihi: 20.12.2025 saat 18.00

Detay: Gayret Mahallesi İvedik Caddesi'nde bulunan 200 mm çapındaki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: 25 Mart Mahallesi, Demetgül Mahallesi, Gayret Mahallesi

---

Arıza Tarihi: 20.12.2025 saat 12.55

Tamir Tarihi: 20.12.2025 saat 23.55

Detay: Yakacık ve Kuzeyyıldızı pompa hatları durdurulmuştur. Arızanın ve depoların durumuna göre ilerleyen saatlerde kesintiye eklemeler yapılabilecektir.

Etkilenen Yerler: Hurdacılar Sitesi

MAMAK

Arıza Tarihi: 20.12.2025 saat 13.20

Tamir Tarihi: 20.12.2025 saat 19.00

Detay: Lalahan İstasyon Mahallesi'nde bulunan 225 mm çapındaki içme suyu hattında yapılacak arıza çalışması nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Lalahan İstasyon Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi'nin bir bölümü

---

Arıza Tarihi: 20.12.2025 saat 15.15

Tamir Tarihi: 21.12.2025 saat 04.00

Detay: Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle bazı mahallelerde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla bu sorunların büyük ölçüde giderilmesi hedeflenmektedir.

Etkilenen Yerler: Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe, Başak, Ekin, Bostancık, Karaağaç, Altıağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Türközü, Kazım Orbay, Yukarı İmrahor, General Zeki Doğan, Saimekadın, Şahintepe, Şirintepe, Mutlu, Kutlu, Ege, Şafaktepe, Balkiraz, Mehtap Mahalleleri

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 20.12.2025 saat 15.45

Tamir Tarihi: 20.12.2025 saat 22.00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle bazı mahallelerde basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Çamlıdere Barajı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla sorunların azaltılması hedeflenmektedir.

Etkilenen Yerler: Battalgazi, Doğantepe, Başpınar, Feridun Çelik, Karapürçek, Beşikkaya Mahalleleri

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 20.12.2025 saat 15.55

Tamir Tarihi: 20.12.2025 saat 18.00

Detay: Merkez Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi'nin bir bölümü ve Yunus Emre Mahallesi'nin bir bölümü