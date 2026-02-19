ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Akyurt ilçesinde, Kızık Mahallesi köy içerisinde Anonim Elektrik Firması tarafından yürütülen kazı çalışması sırasında içme suyu şebeke hattına zarar verilmesi nedeniyle 19.02.2026 tarihinde saat 15.45 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmadan Kızık Mahallesi etkilenecektir.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde, 19.02.2026 tarihinde saat 17.05 ile 23.00 arasında Dikmen Caddesi içerisinde bulunan 500 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Keklikpınarı Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Mürsel Uluç Mahallesi, İlker Mahallesi, Osman Temiz Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Aydınlar Mahallesi ve Oran Mahallesi'nin üst kotları etkilenmektedir.