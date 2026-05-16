ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KAZAN

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.20’de başlayan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi 74. Cadde içerisinde yürütülen kanal çalışması sırasında 110’luk polietilen içme suyu şebeke hattına zarar verilmiştir. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam etmekte olup suyun saat 20.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Saray Kent Sanayi Sitesi ile 74. Cadde’ye bağlı cadde ve sokaklar etkilenmektedir.

ÇANKAYA

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.35’te başlayan su kesintisi, İşçi Blokları Mahallesi’nde meydana gelen 100’lük içme suyu hattı arızası nedeniyle uygulanmaktadır. Arızanın giderilmesinin ardından suyun saat 17.30 itibarıyla yeniden verilmesi planlanmaktadır. Kesintiden İşçi Blokları Mahallesi etkilenmektedir.

