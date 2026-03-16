ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Gölbaşı

16 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu üzerinde Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 2800'lük yağmur suyu hattı imalatı çalışması nedeniyle planlı su kesintisi yapılacaktır. Bu kesintiden Hacılar Mahallesi, Hacıhasan Mahallesi, Ballıkpınar Mahallesi, Yavrucuk Mahallesi, Hacımuratlı Mahallesi, Gökçehöyük Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi'nin bir bölümü ve Çatal Armut Sitesi etkilenecektir.

Aynı gün saat 15.30 ile 18.30 arasında yine Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu üzerinde yürütülen yağmur suyu hattı imalatı çalışmaları nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintiden Gazi Osman Paşa Mahallesi, Eymir Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Şafak Mahallesi, Yaylabağ Mahallesi, Yağlıpınar Mahallesi, Karaoğlan Mahallesi, Oğulbey Mahallesi ve Ahiboz Mahallesi etkilenecektir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Sincan

16 Mart 2026 tarihinde saat 10.10 ile 17.00 arasında Saraycık Mahallesi küme evleri içerisindeki pompa istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Bu kesintiden Saraycık Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi ve Ertuğrulgazi Mahallesi'nin tamamı etkilenecektir.

Polatlı

16 Mart 2026 tarihinde saat 12.30 ile 17.00 arasında Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Avcılar Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti süresince İstiklal Mahallesi etkilenmektedir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.