ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Elmadağ

Elmadağ ilçesi Ediğe Mahallesi Hisarköy mevkiinde bulunan ana depoda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti, 15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile aynı gün saat 19.00 arasında geçerli olacaktır. Arızadan Yenice, Yenidoğan, İsmetpaşa, Yenipınar ve Tatlıca mahalleleri ile Kurtuluş Mahallesinin tamamı, Üçevler ve Yenimahalle'nin bir kısmı etkilenmektedir. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

Sincan

Sincan ilçesi Yeni Çimşit Mahallesi küme evleri bölgesinde, çapı 160 milimetre olan şebeke hattında üçüncü şahıslardan, yani bir müteahhit firmadan kaynaklanan bir arıza meydana gelmiştir. Bu nedenle bölgede plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti, 15 Eylül 2026 saat 17.35'te başlamış olup tahmini olarak aynı gün saat 21.30'da sona erecektir. Etkilenen bölge Yeni Çimşit Mahallesidir. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için yoğun şekilde çalışmaktadır.

Altındağ

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Hızır Reis Sokak civarında içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 15 Eylül 2026 tarihinde saat 12.10'da başlamış olup suyun aynı gün saat 16.00 civarında verilmesi beklenmektedir. Kesintiden Kale Mahallesi, Örnek Mahallesi ve Zübeyde Hanım Mahallesinin bir kısmı etkilenmektedir. Ekipler arızayı gidermek için sahada aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir.