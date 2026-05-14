ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Mamak

Mamak ilçesinde, Küçük Kayaş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı’ndaki P-25 pompa istasyonunda vana ve debimetre değişimi yapılacağı için 14 Mayıs 2026 saat 09.00 ile 21.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmadan Küçük Kayaş, Yeni Bayındır, Kıbrıs Köyü, Yeşilbayır, Kusunlar ve Eski Bayındır mahallelerinin tamamı etkilenmektedir. Ayrıca Boğaziçi, Dutluk, Fahri Korutürk, Üreğil, Kutludüğün, Lalahan, İstasyon, Şahapgürler, Kayaş ve Köstence mahalleleri ile bazı bölgelerin üst kotlarına su verilemeyecektir. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Polatlı

Polatlı ilçesinde, Şehitlik Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi’nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında üçüncü şahısların altyapı çalışması sırasında oluşan 110 PVC boru arızası nedeniyle 14 Mayıs 2026 saat 14.00 ile 19.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Şehitlik Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecektir. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Sincan

Sincan ilçesinde, Osmanlı Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan Q200 çapındaki ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle 14 Mayıs 2026 saat 16.30 ile 23.55 arasında plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintiden Osmanlı Mahallesi’nin tamamı etkilenmektedir. Ekipler arızayı gidermek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.