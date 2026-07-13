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ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

GÖLBAŞI

Yurtbeyi Mahallesi’ndeki içme suyu deposunu besleyen pompa hattında meydana gelen arıza nedeniyle 13 Temmuz 2026 saat 11.45’te su kesintisi başlamıştır. Arızanın saat 20.00’ye kadar giderilmesi planlanmaktadır. Ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.

ÇANKAYA

Beytepe Mahallesi, Saltuğ Buğra Caddesi’nde bulunan 150 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 13 Temmuz 2026 saat 15.20 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Saltuğ Buğra Caddesi, 1730. Sokak ve çevresi etkilenecektir.

AKYURT

Yıldırım Mahallesi, Geçit Sokak’taki içme suyu şebeke dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle 13 Temmuz 2026 saat 15.20 ile 20.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Yıldırım Mahallesi etkilenecektir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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