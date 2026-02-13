ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Polatlı

13.02.2026 tarihinde saat 14.00'te başlayan arıza kaynaklı plansız su kesintisinin 18.00'e kadar sürmesi öngörülmektedir. Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle kesinti uygulanmaktadır. Arızanın daha hızlı giderilebilmesi amacıyla su kesintisi yapılmıştır. Şehitlik Mahallesi'nin tamamı kesintiden etkilenmektedir.

Çubuk

13.02.2026 tarihinde saat 15.20'de başlayan arıza kaynaklı plansız su kesintisinin 21.30'a kadar devam etmesi beklenmektedir. Yenice Mahallesi'nde meydana gelen su arızası nedeniyle kesinti uygulanmıştır. Yenice Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi kesintiden etkilenmektedir.

Kahramankazan

13.02.2026 tarihinde saat 16.00'da başlayan arıza kaynaklı su kesintisinin 18.00'e kadar sürmesi planlanmaktadır. Yenimahalle bölgesinin Susuz Mahallesi'nde bulunan pompa istasyonunda enerji kaynaklı arıza meydana gelmiştir ve ekipler çalışmalara başlamıştır. Kahramankazan ilçesinin sanayi bölgesinde su kesintisi yaşanmaktadır. Saray, Gıdacılar, Bayraktar, Aksoy, Gimat ve Gökkuşağı mahallelerinin bağlı cadde ve sokakları kesintiden etkilenmektedir.