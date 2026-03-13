ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Etimesgut

Etimesgut ilçesinde Süvari Mahallesi 1768. Cadde içerisinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 13 Mart 2026 tarihinde saat 16.10 ile 21.00 arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Onarım çalışmalarının 23.00 civarında tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Süvari Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi'nin bir kısmı ve Ahi Mesut Mahallesi'nin tamamı etkilenmektedir.

Pursaklar

Pursaklar ilçesinde Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle 13 Mart 2026 tarihinde saat 21.30 ile 23.30 arasında su kesintisi yapılmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kesintiden Merkez Mahallesi'nin bir kısmı ile Yunus Emre Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.