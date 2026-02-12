ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 12 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Akyurt ilçesinde 12.02.2026 tarihinde saat 15.20'de başlayan arıza kaynaklı su kesintisinin 20.00'de giderilmesi planlanmaktadır. Beyazıt Mahallesi Dolay Sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilenir. Kesintiden Beyazıt Mahallesi ve Atatürk Mahallesi etkilenmektedir.

ÇAMLIDERE

Çamlıdere ilçesinde 12.02.2026 tarihinde saat 10.00'da başlayan arıza kaynaklı su kesintisinin 18.00'de giderilmesi planlanmaktadır. Yahyalar Mahallesi Küçükmahalle Caddesi'nde bulunan PE100 Ø110 içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılacaktır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilenir. Kesintiden Orta Mahalle, Körler Mahallesi, Beyler Mahallesi ve Yahyalar Mahallesi etkilenmektedir.