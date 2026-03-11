ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 11.03.2026 10.00

Tamir Tarihi: 11.03.2026 17.00

Detay: Büğdüz Mahallesi'nde 225'lik P100 boruda oluşan arıza nedeniyle 11.03.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Balıkhisar Mahallesi Sanayi Bölgesi, Güzelhisar Mahallesi Sanayi Bölgesi ve Büğdüz Mahallesi Sanayi Bölgesi.

KEÇİÖREN

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 11.03.2026 10.00

Tamir Tarihi: 11.03.2026 17.00

Detay: Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığımızın kontrollüğünde yapımı devam eden yağmur suyu ve kanal hattı yapım işi kapsamında, Basınevleri Mahallesi Selçuklu Caddesi adresinde imalat hattı güzergâhı üzerinde bulunan Q125'lik düktil içme suyu boru hattının düşme ihtimali nedeniyle tedbir amaçlı 11.03.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında plansız su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Basınevleri Mahallesi ile Karargahtepe Mahallesi alt kotları.

PURSAKLAR

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 11.03.2026 12.00

Tamir Tarihi: 11.03.2026 18.00

Detay: Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde oluşan ana iletim hattı olan 600 mm düktil boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Saray Osmangazi Mahallesi.

SİNCAN

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 11.03.2026 11.40

Tamir Tarihi: 11.03.2026 17.00

Detay: Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Vatan Caddesi'nde oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Osmanlı Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi ve Saraycık Mahallesi.

AKYURT

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 11.03.2026 11.45

Tamir Tarihi: 11.03.2026 18.00

Detay: Büğdüz Mahallesi Kaymakam A. Galip Kaya Caddesi'nde 600'lük düktil boru ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle 11.03.2026 tarihinde saat 11.45 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Balıkhisar Mahallesi, Saracalar Mahallesi'nin bir kısmı, Çınar Mahallesi Sanayi Bölgesi, Büğdüz Mahallesi Sanayi Bölgesi, Güzelhisar Mahallesi Sanayi Bölgesi ve Şeyhler Mahallesi'nin bir kısmı.